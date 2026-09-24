Despidos en la Quinta de Olivos: ATE confirmó la reincorporación de 12 trabajadores

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció este jueves la reincorporación de 12 trabajadores despedidos de la Quinta de Olivos, luego de las modificaciones implementadas por el Gobierno en la estructura de seguridad de la residencia presidencial.

“ATE consiguió la reincorporación de les compañeres despedidos en Olivos”, celebró el sindicato a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. La organización remarcó que “la organización y la lucha colectiva dieron resultado” y que “les compañeres vuelven a sus puestos de trabajo”.

Según informó ATE, los trabajadores serán redistribuidos entre la Casa Rosada y las oficinas de Presidencia ubicadas en Avenida 25 de Mayo al 600. El reordenamiento se realizará en el marco de los cambios aplicados al funcionamiento de la Quinta de Olivos.

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Desde el gremio también hicieron hincapié en la necesidad de fortalecer la organización sindical frente a los despidos. “Frente a cada injusticia necesitamos ser cada vez más quienes nos organizamos en ATE para defender nuestros derechos”, señalaron.

Qué pasó en la Quinta de Olivos

La situación se originó luego de que el Gobierno anunciara un cambio en el esquema de seguridad de la Quinta de Olivos. La decisión estableció que la Casa Militar concentre las tareas vinculadas con la protección del presidente Javier Milei y su entorno.

El nuevo esquema contempló el desplazamiento de 15 personas y el desarme de la estructura que hasta ese momento administraba la residencia presidencial. El Gobierno estableció un plazo de 60 días para completar los movimientos de personal.

El Gobierno confirmó que 12 trabajadores de la Quinta de Olivos fueron despedidos por “filtraciones”

Casa Militar depende del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez. A partir de la modificación, el organismo quedó a cargo de manera integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos y de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y su familia.

La reincorporación de los 12 trabajadores despedidos no implica su regreso a la Quinta de Olivos, sino su reubicación en otras dependencias del Poder Ejecutivo, de acuerdo con la información difundida por ATE.

La medida se conoció luego de la salida de Belén Agudiez, quien se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General y era una funcionaria cercana a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

RG/MSS