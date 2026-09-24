RDC: el Reino Unido considera al cambio climático una amenaza para la seguridad nacional

El periodista Enrique Zattara analizó, en diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el vínculo entre el cambio climático, la seguridad nacional y la política energética del Reino Unido. El periodista explicó cómo los servicios de inteligencia británicos comenzaron a considerar el cambio climático una cuestión de seguridad nacional y señaló las tensiones que genera la explotación de petróleo en el Mar del Norte.

El cambio climático comenzó a ser abordado por los servicios de inteligencia británicos como una cuestión de seguridad nacional, más allá del debate ambiental y político. Zattara explicó que el informe fue elaborado por el Comité Conjunto de Inteligencia del Reino Unido y señaló que "ha tratado de hacer un informe integrando a la amenaza de cambio climático como una cuestión de seguridad nacional".

El cambio climático como amenaza estratégica

El periodista destacó que el documento advierte sobre consecuencias que exceden los efectos ambientales directos. "La situación de cambio climático, que es más que evidente, a pesar de que muchos la siguen negando, provocará evidentemente una cantidad de situaciones", sostuvo, y mencionó entre ellas problemas de cosechas, hambrunas, temperaturas extremas, rupturas de cadenas alimentarias y aumento de precios.

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Según Zattara, el impacto potencial de estos fenómenos llevó a equiparar sus consecuencias con amenazas tradicionalmente vinculadas a la seguridad. "Una cosa que equiparó con el terrorismo mismo o con la guerra misma", afirmó al referirse al alcance del informe.

También destacó el rol del ministro británico Ed Miliband en la defensa de las políticas de reducción de emisiones y del objetivo de net zero. "Ed Miliband es, dentro del gobierno británico, uno de los más encendidos defensores de la reducción de todas las cosas que tienen que ver con la llamada net zero", señaló.

Petróleo en el Mar del Norte: la contradicción energética

Sin embargo, esa estrategia convive con una política energética que abre nuevas tensiones dentro del Reino Unido. Zattara puso el foco en los proyectos petroleros de Rosebank y Cambo, en el Mar del Norte, y en el respaldo del Gobierno británico a su explotación. "La contradicción eterna es que pasa en un momento donde la situación energética está evidentemente complejizándose cada vez más", planteó.

En ese contexto, explicó que la discusión también está atravesada por la dependencia energética británica y por la necesidad de garantizar el suministro. "Trump en la reunión insistió sobre Bergham para apoyar y diciendo que esto va a producir la posibilidad de que Inglaterra, de que Gran Bretaña tenga una mayor independencia en lo energético", relató.

Para Zattara, el dilema combina seguridad energética y transición climática. "Usarlo, pero con una cantidad de situaciones que ponen en riesgo justamente, entre otras cosas, el tema del cambio climático", concluyó.