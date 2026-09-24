RDC: la investigación sobre 'Dark Horse' apunta a una empresa vinculada al lavado de dinero del narcotráfico

La investigación sobre el financiamiento de la película Dark Horse, vinculada a Jair Bolsonaro, sumó nuevos allanamientos en Brasil. Eleonora Gosman explicó que “hoy se hicieron una serie de allanamientos en 32 lugares de todo el país, 11 ciudades y 6 estados más el Distrito Federal”.

El operativo apunta a determinar el origen y el recorrido de fondos que habrían sido transferidos hacia Estados Unidos. Según la periodista, “se descubrió un vínculo entre Porcaro, obviamente, y la mafia del Primer Comando de la Capital”.

Una empresa vinculada al lavado y una transferencia de US$12,5 millones

Gosman señaló que en la investigación aparece una empresa relacionada con estructuras utilizadas para el lavado de dinero. “Una de las empresas del Primer Comando de la Capital, o sea, son empresas de lavado de dinero”, afirmó.

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Según su explicación, una de esas compañías habría sido utilizada para canalizar una importante suma de dinero hacia Estados Unidos. “Una de esas empresas fue la que sirvió para transferir dinero, los 12 millones y medio de dólares a Estados Unidos para la financiación de este”, sostuvo.

La periodista identificó, además, a la empresa mencionada en las actuaciones: “La empresa se llama Entre”. El caso busca establecer el recorrido de los fondos y las conexiones entre las personas y las compañías involucradas en la operación. Gosman también expresó sus dudas respecto del grado de conocimiento que pudieron haber tenido los integrantes de la familia Bolsonaro sobre el origen del dinero: “Yo no puedo creer que los bolsonaros no supieran nada de todo esto”.

Qué se conoce hasta ahora de la investigación

Consultada sobre los resultados de los allanamientos, Gosman aclaró que parte de la información ya figuraba en las investigaciones previas. “Esto que te estoy contando ya estaba de alguna manera sabido”, explicó.

La periodista agregó que esos datos “evidentemente constaban en las actas policiales, en los procesos policiales, en las investigaciones policiales”.

Por el momento, según su relato, el principal elemento identificado es la utilización de la empresa Entre para canalizar fondos. “Lo que se sabe es eso, que había una empresa que se llama Entre, que es la empresa que era para el lavado del narcotráfico”, señaló.

Gosman concluyó que esa compañía “sirvió para la transferencia a las empresas que estaban sosteniendo la filmación”.