Javier Preciado Patiño en RDEco: “La circunstancia global es positiva para la Argentina” y favorece al campo

Mientras buena parte de la economía argentina enfrenta dificultades, el sector agropecuario atraviesa un escenario diferente, favorecido por los precios internacionales y la reducción de retenciones. Javier Preciado Patiño señaló que “el campo sigue todavía con todo para ganar” y destacó que “tiene la baja de las retenciones y, además, precios prácticamente en todos los cultivos claves para la Argentina”.

En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el consultor remarcó que, de cara a la campaña 2026-2027, “estamos encarando una campaña 26-27 con mejores precios para el maíz, mejores precios para la soja”, mientras que el trigo también presenta valores superiores a los de los años anteriores.

El campo, entre buenos precios y riesgos climáticos

Preciado Patiño sostuvo que el contexto internacional puede abrir oportunidades para el agro argentino. “La circunstancia global es positiva para la Argentina”, afirmó, y destacó el crecimiento de la siembra de girasol en distintas regiones del país.

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Sin embargo, advirtió sobre el impacto que podría tener el fenómeno de El Niño. “Tenemos la duda de si este superniño nos va a ayudar o nos va a complicar”, señaló.

Por su parte, Miguel Ponce introdujo otro factor de riesgo: el tipo de cambio y los costos productivos. “El único tema creo que es el tipo de cambio del cual nadie habla, pero está tapado por buenos rendimientos, por precios internacionales y por una expectativa”, explicó.

El economista agregó que el incremento de los costos también condiciona al sector: “¿Cuánto te cuesta hoy mover el grano en el flete? En dólares es más caro” y “tenés mucha energía ni hablar, carísimo”.

Consumo, pobreza y dos velocidades económicas

Ponce puso el foco en los indicadores de consumo y pobreza y marcó una fuerte diferencia respecto del desempeño de algunos sectores exportadores. “Hemos conocido la venta en supermercados de agosto, por lo tanto, julio y agosto, con caídas de ventas de prácticamente 18 meses seguidos de caída en consumo”, afirmó.

El economista también destacó el impacto territorial de la pobreza: “La ciudad donde nací, Resistencia, tiene el 50% de pobreza, y esto no lo vivió nunca Resistencia”. También mencionó a Concordia, con niveles superiores al 60%.

Para Ponce, estos datos reflejan una divergencia estructural: “Para muchos de nosotros es una masacre social”, sostuvo, al describir lo que considera un “divorcio” entre la economía real y los mercados.

En ese sentido, planteó que el fenómeno responde a una transformación de fondo: “Claramente se busca modificar la estructura económica y sobre todo la estructura productiva del país”.