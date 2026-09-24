El 34% de los brasileños no llega a fin de mes: en RDC analizaron el dato económico que condiciona la elección presidencial

La elección presidencial brasileña se encamina a un escenario de fuerte paridad entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Para Eleonora Gosman, "hay una diferencia de 0,3 por ciento", una distancia que consideró prácticamente inexistente y que obliga a mirar qué está ocurriendo con el electorado.

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, la periodista explicó que la competencia electoral está atravesada por el malestar económico de una parte de la población. "Hay un electorado de Lula que es histórico, pero hay un electorado que está disconforme", sostuvo al analizar las razones detrás de la paridad entre ambos candidatos.

El malestar económico detrás de la paridad electoral

Gosman citó los datos de una encuesta de la consultora Datafobia para describir el estado de ánimo de la población. "45% de los brasileños clasifican su situación financiera y personal, familiar, como regular", señaló. A eso se suma otro dato: "12% de ellos dice que es pésima la situación financiera".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La periodista también destacó las dificultades para llegar a fin de mes. "El 34% de los brasileños, o sea más de un tercio de los brasileños, no ganan suficiente para llegar a fin de mes", sostuvo.

El escenario económico también aparece condicionado por las perspectivas de crecimiento. Gosman señaló que Brasil crecería alrededor de 1,8% durante este año y que las estimaciones para el próximo apuntan a un 1,4%. Según explicó, esto "hace pensar que se viene de alguna manera una baja importante del consumo".

Los datos sobre ingresos profundizan esa preocupación. "Un 15% dice que la renta que tienen, que el salario que tienen es muy bajo", mientras que "49% dicen que es más o menos insuficiente", detalló.

Lula, Bolsonaro y el peso de la economía

Para Gosman, estos indicadores ayudan a comprender la paridad electoral. "Evidentemente, el tema principal es la economía", afirmó.

La periodista también planteó diferencias entre las identidades políticas de ambos sectores. Sobre Lula, sostuvo: "Lula, de izquierdista, tiene poco y nada, vamos a ser sinceros". En su interpretación, el presidente brasileño responde principalmente a una tradición desarrollista y distributiva: "Él es un desarrollista, pero un desarrollista notorio".

Respecto de Flávio Bolsonaro, Gosman señaló que su candidatura también enfrenta condicionamientos vinculados con la memoria del gobierno de su padre. "La gente tiene recuerdos de la época de Bolsonaro, padre, en la cual la situación económica fue complicada", afirmó, aunque recordó el contexto excepcional de la pandemia durante aquel mandato.