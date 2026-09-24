Oficial: la pobreza escaló al 32,9% en el primer semestre de 2026, según el INDEC

En el primer semestre de 2026, la pobreza alcanzó al 32,3% de los argentinos, mientras que la indigencia se ubicó en 7,5%, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Con respecto al segundo semestre de 2025, la incidencia de la pobreza registró un aumento de 4,1 puntos porcentuales (p.p.), alcanzando a más de 15 millones de personas.

Por su parte, la indigencia tuvo un aumento de en las personas. "En los aglomerados de 500.000 y más habitantes se observó un aumento de la pobreza de 3,9 p.p. con respecto al segundo semestre de 2025. Mientras que, en los aglomerados de menos de 500.000, el aumento fue de 4,9 p.p. entre los mismos períodos", informó el INDEC.

Después de cinco trimestres, aumentó la pobreza en CABA y alcanzó a 651.000 personas

El 44,5% de las personas de 0 a 14 años forman parte de hogares bajo la línea de pobreza, mientras que el porcentaje para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años fue de 36,9% y 28,8%, respectivamente.

En la población de 65 años y más, el 14,8% de las personas se ubicó debajo de la línea de pobreza.

Con respecto a las regiones, la incidencia de la pobreza en personas fue de 32,1% en Gran Buenos Aires; 36,7% en Cuyo; 41,5% en Noreste; 31,5% en Noroeste; 30,3% en Pampeana y 28,4% en Patagonia.

En cuanto ala la incidencia de la indigencia en personas fue de 8,4% para Gran Buenos Aires; 5,0% para Cuyo; 10,5% para Noreste; 4,3% para Noroeste; 7,2% para Pampeana; y 4,2% para Patagonia.

Las ciudades con mayor porcentaje de pobreza son Concordia (56,2%), Gran Resistencia (48,6%) y Posadas (42,2%).

Ingresos para no ser pobre o indigente

En el cierre del primer semestre, una familia de cuatro integrantes en junio necesitó $1.531.473 para no ser pobre y $689.853 para no caer en la indigencia, de acuerdo con los datos de canasta básica total (CBT) y canasta básica alimentaria (CBA) publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El incremento mensual de la CBT fue del 2,2% y el de la CBA fue del 1,3% mientras que la inflación marcó 1,9%. La CBA y la CBT registraron variaciones interanuales de 36,3% y de 35,7%, respectivamente, ubicándose por encima de la inflación (33,5%).

LM