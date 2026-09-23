Con El Niño, el campo va por otro récord de producción con 158 millones de toneladas

En una campaña 2026/27 que estará marcada por el fenómeno El Niño, la producción de granos podría alcanzar el récord de 157,9 millones de toneladas en la campaña 2026/27 y un mayor aporte de dólares, de acuerdo con proyecciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

“Venimos de la mayor cosecha de nuestra historia y hoy vemos potencial para volver a producir en esos niveles. Los 157,9 millones de toneladas no son todavía un resultado: son el potencial que vemos hoy y dependerán de cómo evolucionen el clima y las decisiones productivas durante los próximos meses”, señaló el presidente de la entidad, Ramiro Costa.

Aunque el volumen de producción será prácticamente estable con respecto al ciclo anterior (157,1 millones de toneladas), tendría un mayor aporte económico. La Bolsa proyecta un Producto Bruto Agroindustrial de US$ 54.297 millones y exportaciones por US$ 41.497 millones, que representan crecimientos de 5,9% y 6,9%, respectivamente.

El campo se prepara para un aporte récord de dólares al Gobierno de Milei en el año electoral

Por su parte, la recaudación fiscal alcanzaría los US$ 15.037, es decir 3,9% por encima de la campaña anterior.

“La producción se sostiene, pero su aporte económico crece. Ese es uno de los mensajes centrales de esta campaña: podemos volver a producir en niveles récord y, al mismo tiempo, generar más valor y más exportaciones para la Argentina”, explicó Costa.

El primer puesto en el podio de la producción sería para el maíz, con 66 millones de toneladas, seguido por la soja (53,6 millones de toneladas y el trigo (23,4 millones de toneladas). Mientras que la soja y el maíz crecerían 7% y 3,1% respectivamente, el trigo caería 15,8%.

Menos retenciones

Entre las señales positivas para la nueva campaña, la Bolsa ponderó especialmente la reducción de los derechos de exportación, que mejora la ecuación productiva y los incentivos para invertir y producir.

Desde enero de 2027, la soja tendrá una baja de 0,25 puntos porcentuales por mes, hasta alcanzar el 21% en diciembre. Por su parte, el maíz y el sorgo bajarán en el primer trimestre de 8,5% a 8,25% y finalizarán ese año en 7,5%. Además de la baja en trigo, del 7,5 al 5,5%.

En cambio, el girasol pasará del 4,5% actual al 4,25% en el primer semestre de 2027 y a 4% en la segunda mitad del año. En el caso del trigo, permanecerá el 5,5% dispuesto en junio de este año.

“Valoramos cada paso que se dé en la reducción de los derechos de exportación. Creemos que avanzar progresivamente hacia su eliminación es fundamental, no solamente porque mejora el resultado del productor, sino porque genera mejores incentivos para producir, invertir, incorporar tecnología y exportar”, afirmó Ricardo Marra, presidente de la Bolsa porteña.

Récord de exportaciones en lo que va de 2026

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que las exportaciones agroindustriales entre enero y agosto de 2026 marcaron un récord histórico con 84,26 millones de toneladas y US$ 37.525 millones.

"Estos resultados representan un crecimiento interanual del 10% en volumen y 13% en valor para el período mencionado", señalaron desde la Secreta´ria.

Entre los productos que se destacan se encuentran la carne bovina, deshuesada, congelada con US$ 1.889 millones (+40%); aceite de girasol con US$ 1.842 millones (+55%) y carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada US$ 1.051 millones (+36%); crustáceos congelados US$ 756 millones (+77%); entre otros.

Los principales destinos de venta para la agroindustria fueron India, China, Vietnam, Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Arabia Saudita, Indonesia y Malasia.

LM