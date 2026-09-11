El presidente de AFAMAC sobre la situación de la industria: “Lo que nosotros necesitamos es ganar en competitividad”

La industria de maquinaria agrícola atraviesa un escenario heterogéneo, con fabricantes que aumentaron su producción pero proveedores que registraron una fuerte caída durante el primer semestre. Desde AFAMAC señalaron que la falta de financiamiento, la presión tributaria y la necesidad de mejorar la competitividad son algunos de los principales desafíos.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Gustavo Piccioni, presidente de AFAMAC, analizó la situación de una industria que concentra gran parte de su producción en Córdoba y Santa Fe. Según explicó, entre ambas provincias reúnen cerca del 80% de la producción y variedad de maquinaria agrícola del país.

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Piccioni explicó que la realidad del sector es heterogénea. Mientras los fabricantes de maquinaria aumentaron su producción entre un 13% y un 14% durante el primer semestre, por otro lado “el agrocomponente sigue una realidad más delicada, muy parecida o similar al autopartismo, en donde viene registrando en forma sistémica y sistemática bajas y todavía no encuentra su piso”, registró una caída del 27% respecto del mismo período del año pasado.

El titular de AFAMAC señaló además que no todos los fabricantes atraviesan la misma situación, ya que existen diferencias según el tipo de maquinaria que producen. La cadena de valor del sector genera, según los datos de la entidad, algo menos de 10.000 empleos directos entre fabricantes y proveedores.

El productor espera

El escenario también impacta sobre las decisiones de compra de los productores agropecuarios. Piccioni destacó que una cosecha récord no se tradujo en un nivel récord de adquisición de maquinaria. “La ecuación, como todos sabemos, es muy justa, no le sobra rentabilidad”, explicó. En ese contexto, señaló que existe una necesidad importante de renovación tecnológica: "el parque de maquinaria argentino tiene una antigüedad promedio de entre 10 y 12 años, frente a los seis o siete años de Brasil y los tres o cuatro de Estados Unidos", explicó.

Para Piccioni, uno de los principales obstáculos para concretar esa renovación es el acceso al crédito. “Financiamiento. Es clave”, afirmó. El presidente de AFAMAC planteó que el financiamiento debería estar disponible durante todo el año y no concentrarse solamente en determinados momentos.

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Según explicó, actualmente la oferta de créditos se concentra alrededor de dos ferias del sector: Expoagro, en marzo, y AgroActiva, en junio. Esto genera un período de varios meses en el que fabricantes, contratistas y productores deben atravesar el proceso sin las mismas herramientas financieras.

“El productor y el contratista toma decisiones todos los días y las decisiones que toma hoy, lo va a comprometer para los próximos 3 o 5 años”, sostuvo Piccioni. En ese sentido, remarcó que se necesitan condiciones previsibles y tasas competitivas que permitan tomar decisiones de inversión durante todo el año.

También destacó el trabajo conjunto con el Gobierno de Córdoba y el Banco de la Provincia de Córdoba. "Nos ha acompañado con tasas y herramientas muy efectivas para que el contratista pueda adquirir su máquina, poder trasladarla durante todo el año.”

Competir para exportar

Más allá de la situación coyuntural, Piccioni puso el foco en la necesidad de recuperar competitividad para sostener el desarrollo de la industria en el largo plazo.“Nosotros tenemos un potencial tremendo, llegamos a exportar hace 10 años más de 200 millones de dólares”, recordó. Según planteó, la maquinaria agrícola argentina cuenta con tecnología y calidad para competir en los mercados internacionales.

“Lo que nosotros necesitamos es ganar en competitividad”, sostuvo. Para el titular de AFAMAC, el desafío no pasa solamente por sostener las ventas en el mercado interno, sino también por recuperar la capacidad exportadora de una industria que tiene un fuerte desarrollo tecnológico en el interior del país.

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Piccioni destacó particularmente el peso que tienen Córdoba y Santa Fe dentro de la actividad. Entre ambas provincias concentran el 80% de la producción y una amplia variedad de maquinaria agrícola. Además, remarcó que buena parte de las empresas están radicadas en localidades del interior y tienen una estructura familiar con varias generaciones vinculadas a la actividad.

Para Piccioni, el objetivo es que esa capacidad productiva pueda sostenerse y crecer. “Tenemos que trabajar todo para que no solamente tengamos una buena coyuntura, sino nos aseguremos y podamos potenciar esta industria”, concluyó.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio con Patricio.