La recuperación de algunos sectores de la economía no se está traduciendo en una mejora equivalente del mercado laboral. Un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA advierte que, entre los diez sectores que más crecieron desde el inicio de la actual gestión, ocho registraron caídas en el empleo formal.

La principal conclusión del trabajo es que el dinamismo económico se está concentrando en actividades vinculadas con las exportaciones y los recursos naturales, mientras que varios de los sectores que más empleo generan continúan mostrando retrocesos.

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El caso más marcado es el del agro, cuya actividad acumula una expansión del 40% desde diciembre de 2023, impulsada en buena medida por la recuperación posterior a la sequía. Sin embargo, en ese mismo período sumó 13.000 puestos registrados, un aumento del 4,2%. En la comparación interanual más reciente incorporó apenas 1.700 empleos y representa sólo el 5,2% del empleo privado registrado.

Más llamativo es lo ocurrido con minas y canteras. La actividad acumuló un crecimiento del 16%, pero desde el inicio de la gestión perdió 8.500 puestos de trabajo registrados, equivalentes a una caída del 8,9%. En el último año, la reducción fue de 5.200 empleos, al pasar de 92.000 a 86.800 trabajadores a marzo de 2026.

Los sectores que crecen, pero reducen empleo

La misma tendencia aparece en otras actividades.

La intermediación financiera acumula una expansión de actividad del 19%, pero perdió 8.600 empleos registrados desde diciembre de 2023, una contracción del 5,7%.

En hoteles y restaurantes, la actividad creció 13%, mientras que el empleo retrocedió en 22.900 puestos, un 7,8%.

Las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler avanzaron 3%, pero redujeron su dotación en 36.900 trabajadores. En transporte y comunicaciones, también con un crecimiento del 3%, se perdieron 29.400 empleos.

Incluso electricidad, gas y agua, cuya actividad aumentó 1%, mostró una reducción de 600 puestos registrados.

De acuerdo con la tabla elaborada por el Centro RA sobre la base de datos del INDEC y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre las actividades que registraron crecimiento desde diciembre de 2023 sólo el agro y la enseñanza privada exhibieron al mismo tiempo una mejora del empleo registrado.

Agro y minería: más actividad, pero un saldo negativo en empleo

La comparación reciente refuerza ese contraste.

En el primer semestre de 2026, frente al mismo período del año anterior, minas y canteras creció 14,4% y la intermediación financiera avanzó 5,6%. Mientras tanto, la industria manufacturera cayó 1,9% y el comercio retrocedió 1,2%.

La construcción mostró una mejora interanual del 2,2%, aunque todavía permanecía 13,4% por debajo del nivel del primer semestre de 2023. Para los autores del trabajo, esto indica que la divergencia entre sectores ya no puede atribuirse exclusivamente al impacto inicial del ajuste económico.

En términos laborales, el informe destaca que agro y minería, pese al fuerte crecimiento de su actividad, dejaron en conjunto un saldo neto negativo de 3.500 puestos de trabajo durante los últimos doce meses.

La explicación está vinculada, según el estudio, con una característica estructural: varias de las actividades más dinámicas tienen una capacidad relativamente acotada para generar empleo directo en comparación con sectores como la industria, el comercio o la construcción.

La industria concentra buena parte de la pérdida de puestos

El reverso aparece en la industria manufacturera, uno de los sectores más intensivos en empleo.

Desde el inicio de la actual gestión, su nivel de actividad acumuló una caída del 8% y perdió 86.500 puestos registrados, equivalente a una baja del 7,3%, de acuerdo con la comparación entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 incluida en el estudio.

El informe agrega que la industria acumuló 18 meses consecutivos de caída del empleo y concentra casi la mitad de la destrucción total de trabajo asalariado registrado.

El comercio tampoco logra escapar a esa dinámica. Su actividad retrocedió 4% desde el inicio del período analizado y perdió 27.600 puestos registrados. En la comparación interanual, la dotación se redujo 1,9%.

Casi 330.000 asalariados registrados menos

El dato agregado sintetiza el problema que plantea el trabajo de la UBA.

A marzo de 2026, el empleo privado registrado cayó 1,5% interanual, lo que equivale a unos 96.700 puestos de trabajo menos.

Si la comparación se realiza contra noviembre de 2023, la pérdida acumulada asciende a 329.667 asalariados registrados, mientras que en el mismo período el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró una expansión del 5,6%.

El fenómeno muestra que la recuperación de la actividad no está siendo homogénea ni tampoco tiene el mismo impacto sobre la creación de trabajo.

Según el Centro RA, las ramas que concentran mayor cantidad de mano de obra, como industria, comercio y construcción, son precisamente algunas de las que presentan mayores dificultades para sostener empleo. En cambio, agro, minería y servicios financieros exhiben un desempeño relativamente más favorable en términos de actividad, pero tienen menor capacidad de generar puestos directos.

La conclusión del trabajo es que, hasta ahora, el crecimiento de las actividades más dinámicas no alcanza para compensar la pérdida de empleo en los sectores que concentran una porción mayor del mercado laboral. Esa brecha entre recuperación económica y generación de puestos registrados aparece así como uno de los principales desafíos del actual escenario productivo.