El crédito productivo creció un 91% en el país: en Córdoba los préstamos se volcaron al agro y la maquinaria

La evolución del financiamiento bancario volvió a actuar como un termómetro sobre las decisiones de inversión de las empresas. De acuerdo con un relevamiento elaborado por Gerardo Alonso Schwarz, economista jefe del IERAL (Fundación Mediterránea), el stock de créditos al sector productivo registró una expansión del 91% en términos reales a nivel nacional entre 2023 y junio de 2026, confirmando una recomposición de la capacidad de financiamiento de las firmas por encima de la inflación.

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Dentro del mapa nacional, la región Pampeana se mantiene como el motor financiero insustituible, concentrando $84,2 billones de los saldos clasificados, lo que equivale al 86,4% del total del país.

Aunque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires absorbe el 45,8% de esa porción —debido a que allí radican las sedes corporativas de empresas con operaciones en todo el territorio—, la dinámica de las provincias del interior muestra patrones de inversión claramente diferenciados.

La radiografía de Córdoba: tecnificación y fruticultura

En el caso de Córdoba, los datos del IERAL muestran un perfil de financiamiento fuertemente alineado con la reconversión agroindustrial y la incorporación de tecnología:

Impulso Frutícola: La provincia registró incrementos extraordinarios en el financiamiento destinado al sector agropecuario, con variaciones superiores al 3.000% en la producción de frutas y nueces, reflejando la tracción de inversiones en cultivos intensivos no tradicionales.

Bienes de Capital: Se observaron expansiones relevantes en la demanda de crédito para la compra de maquinaria y equipos, una variable clave para sostener la modernización del sector metalmecánico y la cadena agrotecnológica cordobesa.

En las provincias vecinas de la región Pampeana, la dinámica mostró matices complementarios: Santa Fe tuvo un aumento superior al 200% en cultivos y servicios agrícolas junto al sector financiero, mientras que Entre Ríos combinó créditos a la industria textil (+341%), venta de vehículos y combustibles (+350%) y elaboración de bebidas (+700%).

La minería y los hidrocarburos modifican la geografía financiera

El estudio destaca que, si bien la región Pampeana preserva el grueso de la masa prestable, las mayores tasas de crecimiento real de los últimos tres años se concentraron en las regiones impulsadas por los recursos naturales:

Patagonia (+112% real): Lideró la expansión regional apuntalada por Neuqué n (+206%), donde los préstamos para la extracción de minas y canteras treparon un 450% al ritmo de Vaca Muerta.

NOA (+107% real): Mostró saltos récord impulsados por la minería del litio y cobre, con Jujuy a la cabeza (+284%)tras registrar aumentos superiores al 100.000% en crédito minero , seguida por Santiago del Estero (+178%) y Salta (+111%).

NEA (+66%) y Cuyo (+69%): Registraron la menor dinámica relativa, aunque con subas puntuales en la industria alimenticia (bebidas en San Juan) y el turismo (Misiones).

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Los desafíos para consolidar la inversión

Desde el IERAL advierten que, para lograr un crecimiento del crédito más homogéneo y federal, el sistema financiero argentino enfrenta barreras estructurales que exceden a la demanda de las empresas.

El informe concluye que profundizar la inversión productiva requerirá avanzar en una gestión macroeconómica que reduzca las tasas reales de interés, atenúe la elevada carga de encajes bancarios sobre los depósitos y disminuya la presión impositiva que pesa sobre las operaciones de crédito en las provincias.