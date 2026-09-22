Volvieron las cuotas de Bancor: Llaryora presentó su plan para reactivar el consumo

El gobernador Martín Llaryora presentó este martes una nueva etapa de Córdoba Impulsa, con planes de financiación de hasta 20 cuotas sin interés para compras con tarjeta Cordobesa y una línea de créditos destinada a fortalecer el capital de trabajo de los comercios. La iniciativa alcanza a más de 3.400 establecimientos de toda la provincia y busca acompañar el consumo y la actividad comercial.

El lanzamiento de Cuotazas incorpora opciones de financiación en 6, 9, 12, 15 y hasta 20 cuotas sin interés, de acuerdo con el rubro. La propuesta fue presentada por el Gobierno provincial junto a Bancor y entidades representativas del sector comercial.

El programa amplía los beneficios que Córdoba Impulsa ya había incorporado para supermercados y farmacias y suma nuevas actividades comerciales. Las ópticas, librerías y jugueterías podrán ofrecer seis cuotas sin interés. Los comercios de indumentaria, calzado, accesorios de moda, repuestos y servicios para automotores tendrán nueve cuotas.

En tanto, las bicicleterías contarán con financiación en 12 cuotas, los comercios de neumáticos en 15 y los locales de electrodomésticos y tecnología podrán ofrecer hasta 20 cuotas sin interés. Para adherirse, los comerciantes deberán tener una cuenta en Bancor y acreditar sus ventas a través de la entidad. El trámite podrá realizarse de manera digital y el beneficio estará vigente hasta el 31 de enero de 2027.

El objetivo de Llaryora

Durante el acto, Llaryora destacó la articulación entre el Estado provincial, Bancor y las entidades comerciales como una herramienta para sostener el consumo y el empleo. “Sostener el empleo es sostener el consumo. Y sostener el consumo necesita, antes que nada, mantener los puestos de trabajo y los comercios abiertos”, expresó el gobernador.

También destacó el rol de Bancor para acompañar a los establecimientos de base cordobesa, especialmente a los pequeños comercios. “Un comerciante de barrio puede adherirse a este programa y competir, en materia de financiación, con las grandes cadenas”, señaló.

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El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, explicó que la propuesta surgió a partir del diálogo con las cámaras comerciales y que busca responder a las necesidades planteadas por el sector.

Créditos para comercios

Además de la financiación para consumidores, Córdoba Impulsa contempla una línea de créditos de Bancor para capital de trabajo, con un cupo total de $20.000 millones. Cada comercio podrá solicitar hasta $10 millones por operación, con un plazo de devolución de 36 meses. La línea tiene una tasa nominal anual del 37%, aunque la Provincia subsidia cuatro puntos porcentuales, por lo que la tasa final para los beneficiarios será del 33% nominal anual.

Para acceder, los comercios deberán estar adheridos a la Cámara de Comercio de Córdoba o a Fedecom, contar con una cuenta corriente en Bancor y acreditar una antigüedad mínima de tres años ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). También deberán mantener reciprocidad comercial con Bancor y no registrar cheques rechazados, oficios judiciales u otras observaciones crediticias relevantes. La línea estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agote el cupo previsto.

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Según informó Sibilla, la línea de créditos ya recibió más de 600 solicitudes y, luego del análisis crediticio correspondiente, se otorgaron 200 préstamos. “A 15 días del lanzamiento, esta articulación entre el sector público y el privado ya está dando resultados”, destacó el funcionario.

Por su parte, el secretario PyME de Fedecom, Guido Alberto Francia, afirmó que Cuotazas “viene a cubrir una necesidad del sector y a brindar alivio a diferentes rubros”. Desde la Cámara de Comercio de Córdoba, Evelina Madeira también valoró la articulación entre el Gobierno provincial, Bancor y las entidades comerciales.

Córdoba Impulsa es llevado adelante por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Bancor y las entidades representativas del comercio, con herramientas destinadas a facilitar las compras, financiar capital de trabajo y sostener la actividad comercial en la provincia.