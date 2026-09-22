Milei podría llegar a Córdoba junto con los nuevos F-16: cuándo arribarían y cómo será el operativo

Seis nuevos aviones de combate F-16 Fighting Falcon llegarán a Córdoba como parte del proceso de incorporación de estas aeronaves a la Fuerza Aérea Argentina. El segundo lote partirá desde Dinamarca y tiene previsto arribar al Área Material Río Cuarto, en Las Higueras, entre el sábado 26 y el lunes 28 de septiembre, sujeto a las condiciones meteorológicas y operativas. La llegada también genera expectativa por una eventual visita del presidente Javier Milei.

La formación está integrada por cuatro F-16AM monoplaza y dos F-16BM biplaza, que serán trasladados mediante una combinación de tripulaciones integrada por pilotos argentinos formados en Río Cuarto y otros capacitados en Tucson, Estados Unidos. El denominado vuelo de ferry partirá desde Dinamarca y contempla distintas escalas técnicas antes del arribo a Córdoba. Según la información disponible, los F-16 pasarán por Zaragoza, España, las Islas Canarias y Natal, en el norte de Brasil, antes de completar el último tramo hacia el Área Material Río Cuarto.

El operativo contará además con aeronaves de apoyo. Junto a los cazas viajarán un Boeing 737 T-99 Islas Malvinas y un KC-130H Hércules T-69 Puerto Argentino, pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina. El Boeing 737 trasladará técnicos, mecánicos, repuestos críticos e insumos de taller, mientras que el Hércules tendrá funciones de respaldo logístico y búsqueda y rescate ante eventuales contingencias.

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Para el tramo sobre el océano Atlántico entre las Islas Canarias y Natal, tres aviones KC-135R Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizarán tareas de reabastecimiento de combustible en vuelo. La operación permitirá completar una de las etapas más exigentes del recorrido y entrenar a las tripulaciones en una maniobra necesaria para vuelos de larga distancia.

El intendente de Las Higueras, Gianfranco Lucchesi, anticipó que el municipio volverá a habilitar el Corralón Municipal como punto de avistaje para quienes quieran presenciar la llegada de las aeronaves. La propuesta apunta a que vecinos, aficionados y curiosos puedan acercarse al lugar para observar el arribo de los seis cazas.

La medida retoma la experiencia de diciembre de 2025, cuando llegó a Córdoba el primer lote de seis F-16 adquiridos por Argentina. En esta oportunidad, el segundo grupo fue adelantado tres meses respecto del cronograma original, que contemplaba su llegada para diciembre.

¿Milei estará en Córdoba?

La llegada de los F-16 también abrió la expectativa sobre una posible presencia de Javier Milei en el acto de recepción en Las Higueras. Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la visita presidencial, aunque crecen la expectativas de que el mandatario vuelva al Área Material Río Cuarto, como ocurrió en diciembre de 2025.

Una eventual presencia de Milei tendría además una lectura política, ya que la llegada de los cazas se produce en un contexto en el que el Gobierno nacional volvió a poner el foco sobre la cuestión Malvinas. En los últimos días, el Presidente anunció sanciones para empresas petroleras que exploren o exploten recursos en la plataforma continental alrededor de las Islas Malvinas y también suspendió un viaje al Reino Unido en medio de las tensiones entre ambos países.

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La llegada de los nuevos cazas también se produce mientras persiste un conflicto que afecta a más de 3.000 afiliados de Río Cuarto y la región vinculados a la Obra Social de las Fuerzas Armadas. Según informan, los afiliados reclaman por la interrupción de la cobertura asistencial, que afecta desde consultas médicas hasta tratamientos oncológicos.

El contraste entre la incorporación de los nuevos aviones de combate y la situación de los afiliados suma otro eje a la llegada de la segunda tanda de F-16 a Córdoba, mientras la comunidad de Las Higueras se prepara para recibir nuevamente a las aeronaves.

La incorporación de los cazas

Argentina adquirió a Dinamarca 24 F-16, de los cuales 16 son monoplazas y ocho biplazas. El acuerdo, firmado en abril de 2024, tuvo un valor de US$301,2 millones y contó con el respaldo de Estados Unidos.

Con la llegada de este segundo lote, el país completará la recepción de 12 de los 24 aviones adquiridos. La incorporación de los F-16 busca recuperar una capacidad de interceptación supersónica que Argentina perdió tras el retiro de los Mirage en 2015.

El Área Material Río Cuarto funcionará como una base temporal para estas aeronaves mientras avanzan las condiciones necesarias para su despliegue definitivo. La base permanente de la flota en tiempos de paz estará ubicada en Tandil, provincia de Buenos Aires.