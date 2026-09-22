Transferencias a Córdoba: Nación recortó los fondos discrecionales en agosto y Llaryora sólo recibió $ 5000 "extras"

La provincia de Córdoba recibió $ 5000 millones extras en lo que va del 2026. Este dinero son Aportes del Tesoro Nacional, es uno de los montos más bajo pero al menos no conforma el loteo de otras 10 provincias que no recibieron ni un peso. Durante agosto, las transferencias no automáticas a las provincias cayeron un 66,4% interanual en términos reales, según datos de la consultora Politikón Chaco.

El dato cobra otra dimensión al mirar el acumulado. Entre enero y agosto, las transferencias no automáticas a nivel nacional sumaron $806.489 millones, con una caída real del 63,1% frente al mismo período de 2025. Córdoba concentró el 6,8% del total, ubicándose entre las jurisdicciones que más recursos recibieron por esta vía.

Presupuesto 2027: qué proyecta el Gobierno y qué advierte el análisis de CEPA

El mapa de los recursos que Nación gira al interior muestra dos velocidades. Mientras las transferencias automáticas —vinculadas principalmente a la coparticipación— se mantuvieron prácticamente sin cambios en términos reales durante agosto, los fondos no automáticos, también llamados discrecionales, registraron una fuerte caída.

Las provincias que mayores transferencias percibieron durante los primeros ocho meses en términos per cápita fueron La Pampa y Catamarca. En el primer caso, los montos están asociados a las cajas previsionales que no

fueron transferidas a Nación. En el caso de Catamarca, el principal programa es “Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica” destinado al “Plan Belgrano” para la extensión de la red de agua potable y cloacal financiado con crédito

externo mediante la Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Dos cajas, dos comportamientos

Hay dos tipos de transferencias, las discrecionales y la automáticas. La diferencia entre ambos resulta central para entender el escenario provincial.

Las automáticas se distribuyen mediante mecanismos establecidos por ley, fundamentalmente a través de la coparticipación de impuestos. En agosto se mantuvieron prácticamente invariantes respecto de agosto de 2025 en términos reales. Sin embargo, respecto de julio registraron una caída del 7% real, mientras que en el acumulado enero-agosto retrocedieron 2,7% interanual real.

Las no automáticas, en cambio, dependen de partidas específicas y programas nacionales. En agosto se desplomaron 66,4% en términos reales frente al mismo mes del año pasado. Si se elimina el efecto del cambio contable por el cual los fondos destinados a hospitales SAMIC dejaron de computarse dentro de esta categoría, la baja fue del 54,5%.

En el acumulado de los primeros ocho meses, la caída real fue del 63,1%. El registro es, además, el menor para un período enero-agosto desde, al menos, 2005, según los datos difundidos sobre la base del análisis de las transferencias nacionales.

Por el lado de la financiación de las transferencias coparticipables a provincias, el tributo más relevante fue el IVA que representó el 54,1% de los recursos, seguido por Ganancias que ponderó el 42,7%. En conjunto, esos dos tributos representan el 96,7% del financiamiento de las transferencias por coparticipación. El IVA destinado a financiar las transferencias por coparticipación disminuyó un 4,9% respecto a agosto 2025, descontando la inflación, mientras que Ganancias tuvo un aumento del 9,1% interanual real.

El dato que mira Córdoba: las cajas previsionales

Dentro de las transferencias discrecionales aparece un capítulo particularmente sensible para Córdoba: los recursos destinados a las cajas previsionales provinciales.

En agosto, solamente tres jurisdicciones —La Pampa, Entre Ríos y Neuquén— recibieron fondos por este concepto. Córdoba, pese a contar con un convenio vigente, no tuvo desembolsos. La misma situación se había registrado en junio y julio, por lo que la provincia acumula tres meses sin recibir fondos correspondientes a este rubro, según el informe citado.

Hasta agosto, Córdoba acumuló $58.986 millones en transferencias no automáticas. De ese monto, unos $30.000 millones correspondían a transferencias a la Caja Previsional Provincial, y el resto a programas como Universalización de la Jornada Extendida ($11.897) y $5.000 millones a ATN.

El freno de los fondos previsionales modifica, por lo tanto, la composición de los recursos que recibe Córdoba por fuera de la coparticipación automática.

ATN: el fondo que acumula recursos pero no distribuye

Otro dato que impacta en la discusión entre Nación y provincias es el comportamiento de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En agosto no se distribuyó ningún ATN. Sin embargo, el fondo recaudó durante ese mes $107.987 millones y acumuló $798.839 millones en los primeros ocho meses del año.

Como durante ese período se distribuyeron $151.000 millones, quedaron $647.839 millones sin distribuir. El monto equivale, según el informe, al 0,06% del PIB.

Córdoba había recibido $5.000 millones en ATN durante julio, uno de los seis giros de $5.000 millones realizados ese mes.

El panorama cambia cuando se observan los fondos automáticos. En agosto, las transferencias automáticas a las provincias se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel real que un año atrás.

En los primeros ocho meses, sin embargo, acumularon una caída real del 2,7%. La diferencia con los fondos discrecionales es significativa: mientras la coparticipación muestra un retroceso relativamente acotado, los recursos no automáticos acumulan una contracción superior al 60%.

En el financiamiento de las transferencias automáticas, IVA y Ganancias explicaron en conjunto el 96,7% de los recursos. El IVA destinado a la coparticipación cayó 4,9% real interanual en agosto, mientras que Ganancias aumentó 9,1%.