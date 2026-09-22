El "efecto Papa" en la economía cordobesa: los bares prevén un pico histórico de ventas

La visita del Papa a Córdoba comienza a ser analizada también desde una perspectiva económica. Para el sector gastronómico, el evento representa una en un contexto marcado por la caída del consumo, el incremento de costos y las dificultades que atraviesan los establecimientos para sostener sus niveles de actividad.

Según las estimaciones que manejan las autoridades y la Cámara de Bares de Córdoba, el acontecimiento podría movilizar alrededor de un millón de personas, una cifra que modificaría durante varios días la dinámica comercial de la ciudad. Frente a ese escenario, los empresarios gastronómicos proyectan un incremento de entre 50% y 60% en la facturación, respecto de un período habitual.

Alfredo Alberione, representante de la Cámara de Bares de Córdoba, explicó que el sector observa el evento con expectativas particularmente altas. “Es algo que cae del cielo”, planteó al describir el impacto que podría tener sobre una actividad que viene atravesando una etapa compleja.

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La expectativa, sin embargo, no está puesta únicamente en los días en los que se produzca la concentración masiva de personas. Uno de los principales objetivos del sector es lograr que los visitantes permanezcan más tiempo en Córdoba, generando movimiento antes y después de la visita papal.

La apuesta por estirar el consumo

La estrategia que se analiza junto con la Municipalidad de Córdoba apunta a transformar un evento puntual en una oportunidad para toda la actividad turística y comercial de la ciudad.

La idea es que quienes lleguen a Córdoba no permanezcan únicamente durante las horas centrales de la visita, sino que puedan encontrar una agenda de actividades que justifique extender su estadía. En ese esquema aparecen propuestas vinculadas con paseos, visitas guiadas, espectáculos, funciones de teatro y alternativas gastronómicas especiales. Para los bares y restaurantes, el desafío consiste en aprovechar esa circulación adicional y convertirla en consumo efectivo.

“Hay que estirar la visita”, es uno de los conceptos que atraviesa las conversaciones entre el sector privado y las autoridades. La lógica es sencilla: cuantos más días permanezcan los visitantes, mayor será el impacto sobre hoteles, gastronomía, comercios y servicios.

En ese sentido, el evento también puede funcionar como una vidriera para Córdoba como destino turístico. La construcción de una oferta integral permitiría distribuir el movimiento más allá de los lugares específicos donde se concentre la actividad papal.

Más horas de apertura y cambios en la operación

El volumen extraordinario de personas previsto también obliga a los establecimientos gastronómicos a revisar sus esquemas habituales de funcionamiento. Los bares que tradicionalmente concentran su actividad durante la tarde y la noche analizan la posibilidad de comenzar a trabajar desde el mediodía e incluso desde el desayuno, extendiendo la jornada y ofreciendo un servicio prácticamente continuo.

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En sentido inverso, los establecimientos que tienen mayor actividad durante la mañana y la tarde evalúan sumar el servicio de cena para capturar parte de la demanda adicional.

La adaptación no se limitaría a los horarios. Allí donde se prevea una concentración especialmente elevada de personas, los empresarios analizan la incorporación de más mesas, personal adicional y otros refuerzos operativospara poder responder a un volumen de clientes superior al habitual.

La Cámara de Bares considera que la infraestructura gastronómica de Córdoba cuenta, en términos generales, con capacidad suficiente para afrontar el desafío. El punto estará en realizar ajustes específicos en aquellos sectores donde la demanda pueda superar la capacidad instalada.

El desafío logístico: dónde estará la mayor demanda

Uno de los aspectos sobre los que ya se trabaja es la identificación de los recorridos y puntos de concentración vinculados con la visita papal.

El objetivo es anticiparse a los movimientos de público y preparar especialmente a los establecimientos ubicados en esas zonas. La planificación contempla tanto la disponibilidad de personal como la capacidad de atención y la posibilidad de ampliar la oferta en los momentos de mayor demanda.

Para un sector acostumbrado a trabajar con una demanda relativamente previsible, el evento plantea una situación diferente: una concentración excepcional de consumidores en un período muy acotado.

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Por eso, la profesionalización aparece como otro de los ejes planteados por la Cámara. La intención es que los empresarios puedan aprovechar el movimiento sin descuidar la calidad del servicio y, al mismo tiempo, responder a las exigencias que supone un acontecimiento de escala histórica.

Un alivio para un sector que viene golpeado

La expectativa económica adquiere mayor relevancia cuando se la pone en contexto. Los bares y restaurantes vienen atravesando una etapa de menor consumo, mientras enfrentan aumentos de costos y una estructura de gastos que obliga a revisar permanentemente sus modelos de negocio.

En ese escenario, un incremento temporal del consumo del orden del 50% al 60% puede significar un alivio relevante para las empresas, aunque desde la Cámara remarcan que el evento no resolverá por sí solo los problemas estructurales que atraviesa la economía.

El impacto, además, dependerá de cuánto de ese millón de personas efectivamente consuma en establecimientos gastronómicos, cuánto tiempo permanezca en la ciudad y cómo se distribuya territorialmente el flujo de visitantes. Aun con esas variables abiertas, en el sector existe una coincidencia: el movimiento será significativamente superior al de un período normal y representará una oportunidad para recuperar actividad.

La apuesta, ahora, es convertir esa oportunidad extraordinaria en un impacto que exceda los días centrales de la visita. Para los bares cordobeses, el desafío será transformar la llegada masiva de visitantes en más mesas ocupadas, más horas de actividad y mayor circulación económica, mientras la ciudad se prepara para uno de los acontecimientos de mayor convocatoria de su historia reciente.