El fenómeno de El Niño extremo rompe un récord de temperaturas antes de alcanzar su punto máximo

El fenómeno meteorológico de El Niño registró un aumento sin precedentes en las temperaturas globales varios meses antes de alcanzar su pico proyectado, desencadenando una alerta máxima entre la comunidad científica. Según informe, la magnitud y la velocidad con la que se desarrolla el evento climático amenaza con convertirse en el más intenso registrado en al menos 1.000 años.

La anomalía térmica registrada en la superficie del Océano Pacífico ecuatorial superó los parámetros proyectados por los modelos informáticos más avanzados de los centros meteorológicos globales. Los datos compilados por los investigadores confirman que el calentamiento de las aguas marinas avanzó a un ritmo drástico en los últimos meses.

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Esta alteración superó las temperaturas históricas muchos antes del período estival del hemisferio sur, momento en el cual este fenómeno suele alcanzar tradicionalmente su punto de mayor fuerza.

Los científicos vinculados al monitoreo del clima advirtieron que la intensificación de las corrientes cálidas en el Pacífico central reconfiguró los patrones mecánicos de la atmósfera a escala global.

De acuerdo con los análisis de la masa de agua profunda, las reservas térmicas subsuperficiales muestran valores sustancialmente superiores a los registrados en los eventos extremos de años anteriores.

Fenómeno El Niño

Durante los últimos años, el aumento persistente de los gases de efecto invernadero elevó de forma estructural la temperatura base de los océano, lo que provocó que cualquier fluctuación natural actúe sobre el terreno ya sobrecalentado. Por esta razón, los especialistas enfatizan que la interacción entre calentamiento global antropogénico y El Niño situó al planeta en una zona de impacto desconocido.

Advertencia de los científicos sobre un impacto sin precedentes

Las proyecciones de los modelos climatológicos señalan que la probabilidad de que la intensidad continúe escalando en los próximos meses supera el 90%. La dimensión del fenómeno llevó a que los expertos señalen que las temperaturas observadas no tienen parangón en milenios.

Entre las manifestaciones inmediatas figura la alteración de los regímenes de lluvias y tormentas. La masa de aire cálido alteró las trayectorias de las corrientes en chorro, lo que genera episodios de sequías extremas e inundaciones devastadoras.

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El ámbito de la producción agrícola y la seguridad alimentaria mundial ya muestra signos de estrés. Las áreas de cultivo en diversos puntos del globo enfrentan estreses hídricos severos y olas de calor tempranas, amenazando las cosechas de insumos básicos y acelerando los temores de una escalada de los precios internacionales.

A su vez, los ecosistemas marinos sufren consecuencias directas de este pico de calor oceánicos. Extensas zonas de arrecifes de coral registraron blanqueamientos masivos a escala global, mientras que especies pesqueras migraron de manera errática hacia latitudes más frías.

BGD / EM