Paola Zuban: "En un balotaje Milei-Kicillof hoy gana Kicillof”

El escenario electoral hacia 2027 comienza a delinear una disputa en la que Javier Milei y Axel Kicillof aparecen como los principales nombres en los escenarios que analiza la consultora Zuban Córdoba. La especialista en opinión pública Paola Zuban, entrevistada en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), señaló que, con la foto actual, el oficialismo podría imponerse en una primera vuelta, aunque no alcanzaría los votos necesarios para evitar un balotaje.

En ese eventual mano a mano entre Milei y Kicillof Zuban planteó que el candidato del peronismo se encuentra actualmente mejor posicionado. Al mismo tiempo, analizó las posibilidades de Patricia Bullrich, su vínculo electoral con el Presidente y el impacto que podrían tener los resultados económicos del Gobierno sobre las alternativas del oficialismo de cara a las próximas elecciones.

Paola Zuban es magíster en Comunicación Política por la Universidad Austral y licenciada en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba. Se especializa en metodología de investigación social, diseño de encuestas y análisis de opinión pública, y lidera junto a Gustavo Córdoba la consultora Zuban Córdoba, una de las consultoras más citadas en los medios argentinos para analizar el escenario político y social.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Muy buenos días, Paola. Jorge Fontevecchia te saluda. El gran tema que todo el mundo se plantea es si existe la posibilidad de que Patricia Bullrich pueda ser una candidata que logre, podríamos decir así, despegarse de los efectos negativos de Milei y obtener los positivos de Milei. Hasta ahora, en líneas generales, lo que hemos tenido es que las veces que el Presidente subía en las encuestas o bajaba en las encuestas, lo mismo sucedía, en alguna proporción, con Patricia Bullrich. ¿Logra despegarse Patricia Bullrich o está atada, como en su momento el PRO, a que si le va bien a Milei, el candidato es Milei, y si le va mal a Milei, arrastra a aquellos que lo apoyan?

¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre. Patricia sigue atada a los números de Milei, prácticamente pescan en la misma pecera. Tienen la misma intención de voto, es decir, la misma potencialidad electoral y casi la misma imagen, tanto positiva como negativa. Hay una particularidad, que es el hecho de que Milei tiene más alto su núcleo duro y Patricia Bullrich tiene más margen para crecer, dentro de aquellos que dicen que probablemente podrían votar por Patricia Bullrich. El punto, me parece, es cuáles son las hipótesis dentro de los posibles escenarios electorales. Me parece que, supongamos que Patricia Bullrich presenta su candidatura a presidente. ¿Cómo lo haría? ¿Lo haría dentro del espacio de La Libertad Avanza? En ese caso tendríamos que ver si existe PASO o no, y estamos atados a cómo se termina resolviendo esa cuestión. ¿Quién le disputa una candidatura en una PASO a un presidente en ejercicio? Es algo complicado de pensar. Y si Patricia Bullrich se presenta por fuera del espacio de La Libertad Avanza, encabezando una boleta del PRO, bueno, ahí está un poco más complicado porque comparten prácticamente el mismo electorado. Yo creo que la única hipótesis en la que Patricia Bullrich podría pensarse como candidata a presidente es si, efectivamente, Javier Milei no se presenta a las elecciones.

A ver, uno podría decir también que Patricia Bullrich se presentó a las PASO de Juntos por el Cambio representando al PRO en contra de la voluntad del presidente del PRO o en contra de la voluntad del principal candidato del PRO que todo el mundo daba por presidente ya, Horacio Rodríguez Larreta, un año antes. Incluso se consideraba que había una negociación entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta que finalmente ya dijo: “Si ustedes se ponen de acuerdo, yo de cualquier forma voy a ser candidata”. Si hubiera una negociación entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, que finalmente ya dijo, “si ustedes se ponen de acuerdo, yo de cualquier forma voy a ser candidata”. Si hubiera PASO sin modificación, ¿podría presentarse? Porque ella es afiliada de La Libertad Avanza.

Bueno, legalmente sí podría presentarse. El punto es quién le disputa a un presidente en ejercicio. En ese momento, cuando ella se presenta en 2023, era en oposición, no oficialismo, y me parece que ahí estaría un poco más complicada si se diera ese escenario de una PASO con el presidente Milei. Porque, ¿por qué votaría el electorado una copia si pudieran votar al original? Sería la pregunta. Y, sobre todo, porque me parece que hay una cuestión que tiene que ver con que hay un plan económico alternativo de Patricia Bullrich al plan económico de Milei que está haciendo hoy, al menos en términos de opinión pública. Después podemos charlar qué espera o qué pretende el Círculo Rojo, el empresariado, los mercados, etcétera. Pero ¿Patricia Bullrich tiene para ofrecerle a la ciudadanía un plan económico alternativo al de Javier Milei?, que está haciendo su talón de Aquiles porque, en realidad, el deterioro que ha tenido en los últimos meses Javier Milei se debe, entendemos, por lo que hemos podido medir, principalmente a los resultados de la economía.

Ahí va. Parece que la pregunta de fondo es si existe posibilidad de ese acople entre la imagen de Milei y la imagen de Patricia Bullrich. Es decir, si la economía no diera resultados satisfactorios de aquí a un año, si hubiera PASO, por ejemplo, en agosto del año próximo, la pregunta es si ella podría cosechar alguna diferencia. Es decir, que ella podría tener con Melconian, por ejemplo, que de hecho era su candidato a ministro de Economía, una alternativa superadora. O si la economía de Milei no da señales positivas, ella también queda pegada con eso.

Sí. Con la foto de hoy no tiene posibilidades de crecimiento, de la mano de Patricia Bullrich, el espacio de La Libertad Avanza. Están prácticamente iguales. No suman ni restan absolutamente nada si fuera un candidato o el otro quienes efectivamente pelearían la presidencia en 2027.

Y ahí vos marcabas la diferencia entre los deseos del Círculo Rojo y de los votantes, ¿no? O sea, era lo que vos decías, que probablemente empresarios y determinados empresarios, sectores con capacidad de opinión, preferirían un mileísmo sin Milei, pero eso no necesariamente coincide con las preferencias de los votantes.

El Círculo Rojo, por supuesto, está pensando en un post-mileísmo o está pensando en un plan B, en todo caso alternativo a Milei, en el cual claramente Patricia Bullrich aparece como una opción más prolija, con mejores formas, con más experiencia política, con más cintura política. Pero bueno, claramente, yo personalmente creo que para que ese escenario se dé, Javier Milei tendría que bajarse de la candidatura o tener una performance muy magra en términos económicos, como para que no vea viable presentarse como candidato a presidente en 2027 o, eventualmente, algún traspié que sufra el gobierno de Javier Milei para que él no sea efectivamente el candidato en 2027.

La gran pregunta es si ese traspié, sea el que fuese, si fuese económico, si fuese político, no afecta de alguna manera también al espacio en que Patricia Bullrich representa, para decirlo de alguna manera. Si el total del espacio no perdería fuerza electoral, es decir, si eventuales errores de Milei no arrastran a todo el espacio que representa Milei con Patricia Bullrich.

Seguramente, seguramente que lo arrastran. Por eso me parece que la suerte de Patricia Bullrich está muy atada a los resultados de la economía, del plan económico de Javier Milei.

Que si tiene éxito, perdón, que si tiene éxito, Paola, el plan económico de Javier Milei, lo lógico sería que sea reelecto.

Tal cual. Por eso digo que es un escenario muy complejo. Primero porque, de nuevo, ¿por qué votarían una copia si pueden votar el original, que es Javier Milei? Si él tiene éxito con su plan económico, los resultados positivos se los va a llevar Javier Milei, se va a presentar como candidato a presidente y va a pelear la presidencia en ese sentido. Sí. Los resultados económicos son malos, tanto la suerte de Javier Milei como la de Patricia Bullrich están atadas a esos resultados, que por otra parte dependen no solamente de resultados o de cuestiones internas, políticas y económicas, sino también de cuestiones externas, como por ejemplo las elecciones de noviembre. Son elecciones de medio término en Estados Unidos. Recordemos que las elecciones legislativas del año pasado tuvieron una influencia muy importante por las declaraciones de Donald Trump y el apoyo de Bessent al plan económico de Milei, que, por otra parte, el mismo Presidente se ha encargado de decir y de repetir que no va a modificar un ápice de su plan económico. Por lo tanto, no tenemos que esperar mayores movimientos, ni siquiera para lograr resultados electorales. Lo que tenemos que esperar es que Estados Unidos siga apoyando, siga enviando el flujo de fondos que está permitiendo a Milei sostener por ahora el precio del dólar.

¿Y vos creés que en ese caso el beneficiario sería el candidato de la oposición, el peronismo?

Bueno, hoy el escenario es bastante incierto, hay que decirlo. Y vuelvo con esta imagen: la foto de hoy. Hoy indicaría que la elección va a ir a un balotaje, y en ese escenario está mejor posicionado el peronismo hoy que La Libertad Avanza.

Ajá. A ver, ¿cómo sería? ¿Con qué candidato, perdón, estaría mejor el peronismo que La Libertad Avanza? ¿Con cualquiera o es diferente dependiendo de quién sea?

No, por supuesto que tiene relevancia el candidato. El candidato que mejor mide hoy de la oposición, porque es el que más posiciona, o está, valga la redundancia, es Axel Kicillof. La diferencia que puede obtener Javier Milei en una primera vuelta, que por los escenarios que estamos viendo tiene posibilidad todavía de ganar en primera vuelta, no le alcanza para ganar la presidencia. Va a ir a un balotaje, y en esa pulseada, en un mano a mano entre Milei y Kicillof, hoy estaría ganando Kicillof.

Y en primera vuelta, ¿cuál sería el resultado?

En primera vuelta puede obtener una ventaja Javier Milei sobre el peronismo, pero no le alcanza para ganar en primera vuelta.

No, entendí, pero digo, ¿esa ventaja qué sería? ¿41 a 35 o 39 a 20?

Sí, hoy estaríamos en un 42-36 aproximadamente. No quiero aventurar esa actitud en el pronóstico, porque es una foto del día de hoy y esto claramente se va a ir modificando con el transcurso del tiempo.

Paola, y Córdoba, déjame que aproveche el conocimiento específico que ustedes tienen. Estos acercamientos que percibimos del, podríamos decir, del cordobesismo con, no sé si llamarlo el kirchnerismo, pero con el peronismo nacional, con el que estuvo separado en los últimos 20 años. ¿Significa algo desde el punto de vista de cómo se puede imaginar la alternativa de una candidatura a gobernador de la provincia de Córdoba, uniendo a todo el peronismo?

Bueno, hace unos meses, tengo que decir que no mido Córdoba, pero el panorama está mostrando que el gobernador está intentando sumar a su espacio todos los sectores del peronismo. Tanto el panperonismo, el peronismo cordobés, que es un peronismo particular, como esos espacios que son más cercanos al kirchnerismo o a La Cámpora. Me parece que, en términos de opinión pública, el cordobés va a rechazar ese armado tan abierto del gobernador de la provincia de Córdoba. Es un escenario complicado para el gobernador.

O sea que, en lugar de sumar, sería como esas fusiones que terminan restando. Que uno más uno es uno cinco y no dos y medio.

Así es. Es una hipótesis, tenemos que medirlo todavía. Estamos iniciando una medición en la provincia de Córdoba, pero por ahora todo parecería indicar que, si bien el cordobesismo ha bajado su adhesión al gobierno nacional, todavía hay una intencionalidad de voto muy superior a la media del país de Córdoba para La Libertad Avanza, y el hecho de que el gobernador incluya en el espacio sectores que son muy irritantes para el cordobés promedio, como sectores de La Cámpora o del kirchnerismo, pueden más restar que sumar. Pero tenemos que seguir monitoreando esa situación.

Paola Zuban, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo.

No, por favor, a ustedes. Muchas gracias.

LMM