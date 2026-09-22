En RDI se reveló que, “casi 300 funcionarios fueron echados o renunciaron” durante la gestión de Javier Milei

En otro segmento de Ronda de Investigación (RDI) por la pantalla de +Perfil, la especialista en datos, Sol Clemente, se refirió a que la salida de Belén Agudiez se sumó a los cambios que atravesaron la Quinta de Olivos durante los últimos días.

Según Clemente, la posición de Belén Agudiez le permitía intervenir en distintos aspectos vinculados con el funcionamiento de Olivos y otros espacios presidenciales: “Ella se ocupaba de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la Quinta de Olivos, pero también de algunas cosas de Casa Rosada, también de la casa que tiene el Gobierno en Chapadmalal, también de algunas cosas aparte”.

Las denuncias y las versiones sobre Olivos

La salida de Agudiez quedó rodeada de distintas versiones. Clemente mencionó una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano y explicó que una de las hipótesis apuntaba a contrataciones y fondos vinculados con un emprendimiento familiar. “La denuncia que ella hace es porque, supuestamente, había fondos que iban a un emprendimiento que tenía esta mujer Agudíez con su cuñado Sosa, que también lo sacaron la semana pasada de la Quinta de Olivos, y con su hermana, que tenían un emprendimiento llamado Pancitos”, planteó.

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Clemente también reprodujo los cuestionamientos planteados por Pagano sobre el funcionamiento de la cocina de Olivos y los proveedores del Estado: “Según la documentación, dice la diputada Marcela Pagano, usaron un jubilado de un barrio carenciado, sin casa ni patrimonio, para facturarle al Estado más de 600 millones de pesos”.

La interna dentro del Gobierno

La salida de Agudiez también fue presentada como parte de una tensión dentro del círculo presidencial. Clemente describió el escenario como una nueva señal de movimientos dentro de la gestión. “Hay ahí una interna dentro de los Milei que, por lo general, siempre están muy de acuerdo en todo”, describió en +Perfil.

Además, vinculó el episodio con la sucesión de renuncias y despidos que atravesó al Gobierno: “Hace que tengamos hoy en día, en tres años de gobierno de Javier Milei, más o menos un aproximado de casi 300 funcionarios que fueron echados o que renunciaron durante esta gestión”.

Sobre la misma línea, Clemente detalló la distribución por áreas: “En 1.016 días de gobierno hubo 292 funcionarios afuera. ¿Cuánto es esto? Bueno, un funcionario por cada 3,5 días de gestión”.

Y agregó: “Del Servicio Público Nacional, el área más destacada de los funcionarios, obviamente, que viene con 97 personas que se fueron del Ministerio de Economía, 43 que se fueron de la Jefatura de Gabinete, Capital Humano 33 y de Justicia 21”.