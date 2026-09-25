La conmovedora carta de la familia de Loan: "El tiempo se paro"

La familia de Loan Danilo Peña difundió un documento público dirigido al niño desaparecido el pasado 13 de junio de 2024 en un paraje rural del municipio de 9 de Julio. La misiva reflejó la situación emocional que atraviesa el entorno familiar y reafirmó la exigencia de esclarecimiento judicial de una causa que conmocionó a la provincia de Corrientes y a todo el país.

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A través de la carta dada a conocer en la jornada, los padres y hermanos del menor repasaron el impacto de la ausencia del pequeño en la cotidianeidad del hogar y renovaron el compromiso de sostener las medidas de búsqueda en todos los ámbitos hasta dar con su paradero.

El mensaje de los padres y hermanos en el texto oficial

El escrito repasa la huella afectiva que dejó la ausencia del nene en su casa y el acompañamiento que recibió la causa por parte de la sociedad argentina. "Desde ese día en el campo, el tiempo se paró. Te fuiste con 5 añitos, con tu remera, con tus pasitos cortitos por el monte, y no volviste. Y desde entonces la casa ya no es casa. Tu sillita está vacía, tu platito sigue guardado, tu ropita doblada como la dejaste. Todo te espera", expresaron en uno de los tramos más emotivos.

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Asimismo, la familia hizo hincapié en el afecto de la comunidad frente al reclamo de justicia. "Hiciste que un país entero te conozca y te quiera sin conocerte. Hiciste que gente que nunca te vio llore por vos, rece por vos, salga a buscarte", agregaron en el mensaje dirigido al menor dentro de la causa del Caso Loan.

Compromiso de continuar con la búsqueda

En otro pasaje de la carta, los allegados al niño ratificaron su firme postura de no pausar las acciones hasta lograr respuestas concretas en el fuero judicial. "No vamos a parar, Loan. Hasta que la tierra misma nos diga dónde estás, no vamos a parar. No existe cansancio cuando se busca a un hijo. No existe imposible cuando se ama como te amamos", sostuvieron.

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El mensaje concluye con un pedido directo de los allegados en medio del proceso que se tramita en la Justicia Federal: "Volvé, mi chiquito. Aunque sea en un sueño, volvé un ratito para darnos fuerza. Tu lugar sigue acá. Intacto. Tuyo. Para siempre. Te ama y te espera con el alma rota pero de pie, tu familia".