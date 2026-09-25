La pobreza alcanza a más de 15 millones de personas en una economía al borde de la recesión técnica

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves un dato negativo muy sensible para el gobierno de Javier Milei, ya que se registró un incremento de la pobreza y la indigencia en el primer semestre de este año.

Además, se conocieron los datos de caída de actividad económica en julio, los cuales anticipan un tercer trimestre negativo. De confirmarse este dato, se trataría del segundo trimestre consecutivo en baja (el anterior registró -0,6%), configurando una recesión técnica según economistas.

En los primeros seis meses de 2026, la pobreza alcanzó al 32,3% de los argentinos, mientras que la indigencia se ubicó en 7,5%. Con respecto al segundo semestre de 2025, la incidencia de la pobreza aumentó 4,1 puntos porcentuales (p.p.), alcanzando a más de 15 millones de personas.

Por su parte, la indigencia tuvo un aumento en las personas. "En los aglomerados de 500.000 y más habitantes se observó un aumento de la pobreza de 3,9 p.p. con respecto al segundo semestre de 2025. Mientras que, en los aglomerados de menos de 500.000, el aumento fue de 4,9 p.p. entre los mismos períodos", informó el INDEC.

Milei proyectó que, si es reelegido, en 2028 habrá un fuerte crecimiento: “será el mejor año económico de la historia”

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en X que "si bien las tasas de pobreza y de indigencia se incrementaron 4,1 p.p. y 1,2 p.p. en relación al semestre previo, ambas tasas registraron una fuerte baja en relación al primer semestre de 2024. Frente a dicho período, la tasa de pobreza se redujo de 52,9% a 32,3%, en tanto la de indigencia cayó de 18,1% a 7,5%".

Matías Surt, socio de Invecq, señaló que se trata de la primera suba de la tasa de pobreza (excluyendo la pandemia), desde la segunda mitad de los '90, no explicada por una crisis cambiaria con aceleración de la inflación. "Leve, pero una señal más sobre la debilidad y heterogeneidad del crecimiento del PBI", afirmó el economista.

Pobreza según rango de edad y regiones

El 44,5% de las personas de 0 a 14 años forman parte de hogares bajo la línea de pobreza, mientras que el porcentaje para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años fue de 36,9% y 28,8%, respectivamente.

En la población de 65 años y más, el 14,8% de las persona se ubicó por debajo de la línea de pobreza.

Con respecto a las regiones, la incidencia de la pobreza en personas fue de 32,1% en Gran Buenos Aires; 36,7% en Cuyo; 41,5% en Noreste; 31,5% en Noroeste; 30,3% en Pampeana y 28,4% en Patagonia.

En cuanto a la la incidencia de la indigencia en personas fue de 8,4% para Gran Buenos Aires; 5,0% para Cuyo; 10,5% para Noreste; 4,3% para Noroeste; 7,2% para Pampeana; y 4,2% para Patagonia.

Las ciudades con mayor porcentaje de pobreza son Concordia (56,2%), Gran Resistencia (48,6%) y Posadas (42,2%).

Las causas detrás del aumento de la pobreza

El principal factor que identifica el INDEC es el deterioro relativo de los ingresos frente a las canastas básica total y alimentaria, que definen a las líneas de pobreza e indigencia, respectivamente. El ingreso per cápita familiar aumentó 11,5%, mientras que la canasta básica total subió 19,6% y la alimentaria 21,4%. “Es decir, los ingresos quedaron por detrás del costo de cubrir las necesidades básicas”.

Según la consultora, el informe marca un cambio respecto de la mejora registrada durante 2024 y parte de 2025: “La recuperación de los ingresos dejó de acompañar el aumento de las canastas básicas. Además, la tasa de empleo cayó 0,7 puntos porcentuales frente al semestre anterior, mientras que el ingreso de la ocupación principal aumentó 11%, por debajo del incremento de las canastas”.

Y añade: “El dato plantea una tensión central para la política económica: la estabilidad nominal y la desaceleración de la inflación no alcanzan por sí solas si los ingresos de los sectores de menores recursos no logran crecer por encima del costo de vida”.

Julio Neufeld, economista de Libertad y Progreso, señaló que "el salario medido por el RIPTE se sostuvo en términos reales hasta junio, el problema radicó en que la composición de los aumentos del IPC le pegó más duramente a los más pobres".

"La aceleración del precio de las carnes a principio de año, la aceleración del precio de los combustibles y las subas de tarifas en términos reales impactan duramente sobre las personas de menores recursos, llevándolas por debajo de la línea de pobreza", agregó el economista.

Caída de la actividad y riesgo de recesión

Al mismo tiempo, se conoció que la actividad económica en agosto retrocedió 2,9% mensual y 1,4% con respecto al mismo mes de 2025.

"Es muy difícil que la economía no entre en recesión técnica. Tiene que crecer 6% acumulado entre agosto y septiembre para que el tercer trimestre no cierre con caída", señaló el economista Federico González Rouco, de Empiria.

En el mismo sentido, Claudio Caprarulo, de Analytica, expresó: "El dato es muy malo y deja poco margen para una recuperación en el tercer trimestre. El escenario base es de recesión técnica. No hay argumentos para evitar cambiar la política económica".

LM/MSS