El Riesgo País escala a 578 puntos tras la continua caída de la renta fija soberana en el mercado

El Riesgo País registró un nuevo incremento en la rueda bursátil de este jueves 24 de septiembre de 2026 y concluyó las operaciones en 578 puntos básicos, anotando una suba respecto de las ruedas previas según los registros oficiales. El índice que confecciona la entidad bancaria estadounidense JP Morgan acentuó el sesgo ascendente que viene mostrando durante la segunda quincena del mes, impulsado por las caídas y la constante presión vendedora sobre los títulos públicos de deuda soberana en dólares cotizados en Wall Street y en la plaza local.

La actividad económica cayó 2,9% en julio, según el INDEC

Este reacomodamiento en el diferencial de sobretasa consolidó al indicador en sus niveles más elevados de los últimos meses, en medio de un contexto operativo donde los inversores reajustan posiciones frente al panorama financiero y fiscal.

El Riesgo País concluyó la rueda comercial de este jueves 24 de septiembre de 2026 en 578 puntos básicos. Durante el transcurso de las operaciones financieras, el indicador administrado por JP Morgan abrió la sesión con una firme tendencia alcista en relación con las sesiones precedentes y avanzó de forma paulatina a medida que los bonos globales y bonares en dólares ajustaron sus precios a la baja, fijando su cotización de cierre definitivo en la cota informada.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria reciente del indicador elaborado por el banco JP Morgan evidenció una marcada volatilidad técnica. El diferencial crediticio, que cotizaba en 485 puntos básicos el viernes 11 de septiembre, quebró el canal de compresión iniciado a comienzos de mes e ingresó en un sendero de progresivo reacomodamiento al alza que lo llevó a posicionarse en 510 puntos el miércoles 16 de septiembre y en 524 puntos básicos al término de la rueda del viernes 18 de septiembre.

En las sesiones correspondientes al ciclo semanal en curso, el índice amplió su margen ascendente en los paneles de renta fija. El spread de sobretasa se ubicó en 533 puntos básicos el lunes 21 de septiembre y trepó a los 555 puntos el martes 22 de septiembre.

En el tramo más reciente de operaciones, el indicador de sobretasa aceleró su marcha hacia la zona de máximos. La prima crediticia escaló a 566 puntos básicos el miércoles 23 de septiembre y se consolidó en los 578 puntos en la sesión de este jueves 24 de septiembre.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe convalidar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Estos últimos instrumentos emitidos por la administración estadounidense son tomados universalmente en las plazas bursátiles globales como el activo financiero libre de riesgo crediticio, funcionando como la tasa de base segura sobre la cual se calcula la sobretasa requerida a otras naciones.

Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel mundial por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). El valor de la prima de riesgo se expresa formalmente a través de unidades de medida conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa equivalente a 100 puntos representa de forma matemática exacta una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe garantizar frente a las carteras de inversión por encima del rendimiento del bono de referencia estadounidense.

El índice global administrado por JP Morgan sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza y la expectativa de los inversores hacia una determinada plaza se deteriora, los precios de los bonos soberanos caen ante la aparición de órdenes de venta y sus rendimientos implícitos suben por efecto matemático inverso, elevando de forma automática el spread crediticio.