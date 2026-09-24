Vuelve a subir el riesgo país y caen los bonos: “El Gobierno tiene los mismos problemas que a principio de año”

El economista, Lucas Carattini, pasó por Canal E y se refirió a que el riesgo país volvió a ubicarse en el centro de la escena financiera argentina, en un contexto marcado por la suba de las tasas internacionales, la caída de los bonos y las dudas de los inversores sobre la evolución de la economía local.

Para Lucas Carattini, el movimiento del riesgo país responde tanto a factores internacionales como domésticos. “Tenés dos factores, principalmente lo que es la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, que eso, bueno, obviamente no solo la Argentina, sino que te diría que le pega a todo lo que es el mundo emergente y a bonos en general, obviamente”, planteó.

Vuelven a surgir los mismos problemas económicos

Luego, manifestó que a ese contexto externo se suman dificultades propias de la economía argentina: “Básicamente, el Gobierno tiene de corto plazo los mismos problemas que a principio de año”.

Carattini mencionó particularmente a la construcción, el comercio y parte de la industria, sectores que, según explicó, todavía no terminan de despegar. “Teniendo eso presente, el salario real tampoco termina de repuntar, esa falta, digamos, de expectativa un poco hacia adelante, teniendo en cuenta que el año que viene es año electoral, obviamente, te diría que te contribuye un poco a toda esta incertidumbre que te tira un poco el riesgo país para arriba”, resaltó.

También analizó las señales que reciben los inversores a partir de los encuentros entre dirigentes políticos y representantes del sector financiero: “El problema fuerte que ven los inversores es que la Argentina debería poder generar algo similar a lo que se generó en Vaca Muerta”.

Vaca Muerta y su crecimiento a lo largo de los años

El economista destacó el papel de Vaca Muerta como un ejemplo de continuidad entre distintas administraciones. “Vaca Muerta, nos guste o no, es relativamente una política de Estado ya desde hace varios años que traspasó los gobiernos de Néstor, Cristina, Macri, Alberto, Milei”, expresó.

Y agregó: “El tema es que, bueno, está hoy por hoy enfocado a un solo sector. Estaría bueno que el consenso, digamos, fuese un poco más amplio para otros sectores y para otro tipo de política”.