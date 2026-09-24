India baja aranceles y abre una oportunidad para el aceite de girasol argentino: “Vamos a exportar más que el año pasado”

La decisión de India de reducir los aranceles a la importación de aceites vegetales genera nuevas expectativas para el complejo girasolero argentino, especialmente porque el país asiático es uno de los principales destinos del aceite producido localmente. En este contexto, este medio se comunicó con el ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño.

Javier Preciado Patiño destacó que Argentina llega a este escenario con una posición particularmente relevante en el mercado indio. “En este año el 62% de las exportaciones de aceite de girasol están siendo destinadas a la India”, planteó.

El gobierno de la India busca reducir el precio del aceita para los consumidores

Según explicó, el objetivo de la India es reducir el costo del aceite para los consumidores mediante una mayor facilidad para importar. Sin embargo, la medida también genera una dinámica comercial que puede impactar sobre las cotizaciones internacionales: “Evidentemente el gobierno indio de Narendra Modi lo que plantea es, estamos con precios internos muy caros”.

Preciado Patiño advirtió, no obstante, que la rebaja arancelaria no necesariamente significa que India vaya a incrementar inmediatamente sus compras. “Porque, obviamente, cuando un país como la India baja los aranceles de importación, eso es alcista para el mercado”, describió.

Pero los operadores indios también transmiten que existen stocks importantes acumulados antes de las festividades: “No se entusiasmen con que van a poder exportar mucho más o van a poner precios muy altos”.

Se estima un fuerte aumento en las exportaciones de aceite de girasol

El analista consideró que Argentina puede aprovechar la coyuntura y proyectó un volumen significativo de exportaciones hacia India. “Me parece que vamos a poder exportar más que el año pasado de aceite de girasol a la India, y no sé si no se va a acelerar este último tramo del año la venta”, expresó.

En ese contexto, resaltó el cambio que experimentó el mercado argentino después de la interrupción de los flujos provenientes de la región del Mar Negro por la guerra en Ucrania: “Porque ahora, digamos, la verdad es que se alinearon los planetas a favor nuestro”.