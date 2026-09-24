Carne de cerdo vs. vacuna: la brecha de precios llega al 192% y cambia el consumo

El director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina, Agustín Seijas, analizó para Canal E que la diferencia de precios entre la carne vacuna y la carne de cerdo volvió a ampliarse y alcanza niveles que impactan directamente en las decisiones de compra de los consumidores argentinos.

Agustín Seijas explicó que la relación entre ambas proteínas volvió a acercarse a los niveles registrados en febrero. “Y lo que estamos viendo en este mes y llamativamente es que nos estamos asimilando a lo que sucedió en febrero de este año también, que en febrero tuvimos la relación de un kilo de carne vacuna contra tres kilos de carne de cerdo. Bueno, ahora estamos casi en esa misma relación, es en 2,8 a 1”, planteó.

Dónde se posiciona la brecha entre la carne vacuna y la de cerdo

Asimismo, mencionó que la diferencia resulta especialmente marcada en algunos cortes premium: “Tal vez hay unos cortes premium, como son el lomo comparado con el solomillo, que ahí tiene una brecha del 192%, realmente con un solomillo que está a 12.000 pesos contra un lomo a 35.000 pesos”.

En el caso de cortes de consumo masivo, Seijas puso como ejemplo la relación entre el asado y el pechito de cerdo. “El asado lo encontramos en un promedio de 23.000 pesos contra los 8.200 que encontramos en el pechito de cerdo, que es el que se compara con el asado”, describió. Y agregó: “En este caso estás pudiendo llevar casi tres kilos de pechito de cerdo contra un kilo de asado vacuno”.

A su vez, resaltó que la diferencia actual se encuentra muy por encima de la relación histórica entre ambas carnes: “La diferencia de precios entre carne vacuna y carne de cerdo siempre fue de un 30%, aproximadamente. Ahora estamos experimentando estos picos que son realmente inusuales”.

La carne de cerdo sigue ganando protagonismo entre los consumidores

Para el dirigente, el precio fue inicialmente el principal factor que llevó a los consumidores hacia el cerdo, pero ahora se suma una transformación vinculada con la percepción sobre su calidad. “Hoy la carne de cerdo, y lo relaciono con el informe que le encargamos al INTI Carnes hace muy poco, se reafirmó que efectivamente la carne de cerdo tiene unas excelentes propiedades nutricionales”, expresó.

En esa línea, sostuvo que, “pero ahora la estamos eligiendo por calidad”. Según explicó, esta estrategia permitió acercar el producto a los consumidores: “Y eso entendemos que también fue un factor que acercó muchísimo más el cerdo a los consumidores”.