A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 24 de septiembre

El dólar blue hoy cotiza este jueves 24 de septiembre a un valor en el mercado de $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 24 de septiembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 24 de septiembre el dólar oficial cotiza a $1.485,00 para la compra y $1.535,00 para la venta.

El silencioso motor de USD 5.200 millones y por qué la red aeroportuaria es clave para la economía argentina

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 24 de septiembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.536,90 para la compra y $1.540,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 24 de septiembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 24 de septiembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy jueves 24 de septiembre a $1.604,30 para la compra y $1.604,80 para la venta.

En RDI se observó la forma en que el INDEC mide la pobreza: “Hacerlo por ingreso es lo más certero, pero no muestra la mejor foto”

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 24 de septiembre a $1.995,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este jueves 24 de septiembre en $1.600 para la compra y $1.603,80 para la venta.

El consumo se derrumbó y advierten que la recuperación se posterga hasta 2033

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 557 puntos básicos este jueves 24 de septiembre.