El riesgo país sube por octava rueda y se acerca a los 560 puntos

El riesgo país sube hasta los 556 puntos básicos este miércoles 23 de septiembre y vuelve a quedar bajo presión, en una jornada en la que los bonos argentinos profundizan las pérdidas y las acciones operan mayormente en baja. El indicador había avanzado 4,1% el martes hasta los 555 puntos y ahora se ubica más de 150 puntos por encima del piso de 402 puntos registrado el 10 de julio.

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En este contexto, los bonos Globales se hunden hasta 1,1% en el mercado estadounidense, encabezados por el GD46, mientras que en las últimas cinco ruedas acumulan pérdidas de hasta 3%. Los Bonares, en tanto, también operan con mayoría de bajas y llegan a acumular un deterioro de hasta 3,4% en el mismo período.

Cotizaciones a la baja en Wall Street

A nivel local, el S&P Merval cae 0,4% a 2.986.201 puntos básicos. En ese marco, las acciones líderes bajan en su mayoría. La mayores caídas se dan en: Banco Supervielle (-1,9%), BBVA (-1,8%), y Aluar (-1,4%). A nivel externo, la tendencia se mantiene, con la mayoría de ADRs cayendo. El mayor retroceso se da en BBVA, que cae -1,4%.

En ese marco, los títulos soberanos Globales (emitidos bajo legislación neoyorkina) se hunden hasta 1,1% en el mercado estadounidense, encabezados por el GD46. Y en las últimas cincos ruedas acumulan pérdidas de hasta 3%.

Los Bonares (de jurisdicción argentina), en tanto, cotizan con mayoría de bajas y en las últimas cinco jornadas acumulan un deterioro de hasta 3,4%.

Ante este escenario, el riesgo país gana presión y sube 0,2% en el día para llegar hasta lo 556 puntos. El martes subió 4,1% y alcanzó los 555 puntos básicos. Así, se ubica más de 150 puntos por encima del piso de 402 puntos básicos alcanzado el 10 de julio. En septiembre acumula una suba del 8,6%.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 23 de septiembre el dólar oficial minorista cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, sin cambios respecto al cierre de este martes.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.516. Por su parte, el dólar blue se mantiene estable en la zona de los $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. En los mercados financieros, el dólar MEP opera a $1.535, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.601.

La OCDE volvió a recortar el crecimiento de Argentina para 2026 y 2027

La economía mundial mostraría este año una resistencia mayor a la esperada frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, aunque el escenario internacional seguirá condicionado por la evolución del conflicto, los precios de la energía y los fenómenos climáticos extremos, según señaló este miércoles 23 de septiembre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Pero, aunque el organismo internacional mejoró su proyección de crecimiento global para 2026, volvió a recortar sus estimaciones para la Argentina para este año y para el próximo.

La OCDE volvió a recortar el crecimiento de Argentina para 2026 y 2027, pese a la mejora de la proyección mundial

Para la Argentina, sin embargo, el organismo volvió a bajar sus estimaciones. Después de una expansión de 4,5% en 2025, la OCDE proyecta que la economía argentina crecerá 2,6% en 2026. La cifra representa una reducción de 0,2 puntos porcentuales respecto de su previsión anterior.

Para 2027 también ajustó a la baja su pronóstico: ahora espera un crecimiento de 3%, 0,5 puntos menos que en la estimación previa. De esta manera, el organismo anticipa una moderación clara de la actividad después del rebote registrado durante 2025.

Los salarios le ganaron a la inflación en julio, según el INDEC

Los salarios aumentaron 2,8% mensual en julio marcando una suba real de 0,7% con respecto a la inflación del mes (2,1%), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Así, los salarios volvieron a ganarle a la inflación en la medición mensual. El avance interanual se ubicó en 36,2%.

El indicador de los salarios acumuló en los primeros siete meses del año una suba de 21,8%, mientras que la inflación se ubicó en 19,3%. Los salarios en el sector privado registrado avanzaron 2,3% mensual, mientras que a nivel interanual subieron un 29,7% quedando por encima de la inflación acumulada en el mismo periodo. En el acumulado del año, los salarios del sector privado registrado quedaron por debajo de la inflación, aumentando 17% contra una inflación superior al 19%.

Por su parte, los sueldos del sector público marcaron una suba de 3% mensual y 31% interanual, también ganando contra el IPC en la comparación interanual. En cuanto a los salarios en el sector privado no registrado o "en negro", tanto la suba mensual de 3,9% con una suba interanual de 59,9% y un aumento acumulado en el año del 34,4%, muestran que también superaron a la inflación.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,54%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,09%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1% a la baja.

Por su parte, los índices bursátiles regionales de Europa y Asia también tienen dificultades para ganar impulso. En Europa, el Euro Stoxx cae 0,27%. A nivel local, el DAX alemán baja 0,54% y el CAC francés acompaña con -0,11%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido aumenta 0,29%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,01%, mientras que la bolsa de Shanghái corrigió 0,39%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 0,90% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,38%.

Por otro lado, el petróleo retomó las subas: el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 2,3% hasta US$ 101,6 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza 1,4% hasta los US$ 91,8 el barril.

FN / lr