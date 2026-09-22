El Riesgo País sube a 543 puntos: los factores tras la suba

Los mercados argentinos operan este martes con tendencia negativa, en una jornada marcada por la caída de los activos locales en Wall Street y el avance del riesgo país a un nuevo máximo desde mediados de mayo. El S&P Merval pierde 0,6% en pesos y 2% medido en dólares, mientras que los bonos Globales retroceden hasta 0,5%.

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En paralelo, el dólar oficial se mantiene estable y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con inversores en Nueva York y ratificó el rumbo económico del Gobierno.

Cotizaciones a la baja en Wall Street

A nivel local, el índice S&P Merval pierde 0,6% hasta los 2.981.542 puntos. Medido en dólares, el ponderador líder cae 2% a mínimos del mes. Por otra parte, los ADRs y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operan con tendencia dispar este martes, aunque con mayoría de retrocesos. Las bajas son lideradas por Globant (2,7%) y Grupo Galicia (2,1%). Las alzas son encabezadas por YPF (1,7%) y Tenaris (0,3%).

Los títulos públicos soberanos Globales (emitidos bajo jurisdicción neoyorkina) caen de forma generalizada, hasta 0,5%. En tanto, los Bonares (de legislación argentina) alternan alzas y bajas más moderadas.

En consecuencia, el riesgo país salta 1,8%, hasta los 543 puntos básicos. Así, marca un nuevo máximo desde mediados de mayo.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este martes 22 de septiembre el dólar oficial minorista cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, sin cambios respecto al cierre de este lunes.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.514. Por su parte, el dólar blue se mantiene estable en la zona de los $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. En los mercados financieros, el dólar MEP opera a $1.534, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.599.

Caputo se reunió con inversores en EEUU

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con inversores financieros en Nueva York, y aseguró que el Gobierno mantendrá sin modificaciones el rumbo económico pese al calendario electoral de 2027. A la vez, anticipó que cuentan con el apoyo tanto de la administración de Donald Trump como de organismos internacionales.

Según lo que se pudo saber, durante el encuentro Caputo aseguró que el Gobierno no prevé modificaciones en cuanto al rumbo económico y ratificó el compromiso con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI): fiscal (superávit) y acumulación de reservas.

Además, aseveró que la gestión libertaria cuenta con el respaldo total tanto del propio FMI como del Banco Mundial, que a mediados de junio le otorgó a la Argentina una garantía de US$ 2.000 millones que fue clave para el pago de un abultado vencimiento de deuda en julio.

La presentación de Luis Caputo ante inversores formó parte de la agenda previa a la llegada de Milei a la ciudad estadounidense. El Presidente viajó este lunes por la noche desde la Argentina para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, además de mantener reuniones con dirigentes, empresarios y referentes del sector financiero. Caputo integrará parte de esa agenda oficial.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 se mantiene neutro, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,36%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,24% a la baja.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,25%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,16% y el CAC francés acompaña con 0,27%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,02%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,18%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,06%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 0,15% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,38%.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 0,4% hasta US$ 99,9 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI cae un 1,3%, hasta los US$ 91,5 el barril. Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años — el termómetro de la economía global — opera con bajas de 0,75 puntos hasta los 4,92%.

FN