Shocks transitorios: Caputo explicó la caída de la actividad económica en julio y detalló los factores

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró una contracción de 1,4% interanual y de 2,9% respecto de junio. Luis Caputo atribuyó la caída a una serie de factores transitorios, entre ellos la menor disponibilidad de gas, las condiciones climáticas y el impacto del Mundial 2026.

Como suele hacer ante la publicación de indicadores económicos, el funcionario utilizó sus redes sociales para analizar los principales datos del informe. En esta oportunidad, puso el foco en los sectores que sufrieron distintos inconvenientes durante el mes, la actividad económica se contrajo 1,4% interanual y 2,9% mensual.

Caputo sostuvo que la caída estuvo relacionada con distintos “shocks transitorios” que impactaron sobre varios sectores de la economía.

Menos gas, más lluvias y el impacto del Mundial

Entre los factores mencionados por el ministro se encuentran la menor disponibilidad de gas para la industria manufacturera, un aumento de las lluvias y nevadas respecto de los promedios históricos y una reducción en las horas trabajadas en algunos sectores.

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Según explicó Caputo, las condiciones climáticas afectaron principalmente a la construcción, la minería y algunos servicios. A esto se sumó el impacto del Mundial de Fútbol 2026, disputado en Estados Unidos, Canadá y México, sobre las horas de trabajo de determinados sectores, “Durante julio se registraron distintos shocks transitorios que afectaron a varios sectores de actividad”, señaló el ministro.

Qué sectores crecieron en julio

A pesar de la caída registrada en julio, Caputo destacó que la actividad económica acumuló un crecimiento de 1,7% en lo que va del año. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 7 de los 15 sectores que integran el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registraron aumentos durante julio.

Entre los principales incrementos se encontraron Pesca, con una suba interanual del 424,5%, y Explotación de minas y canteras, que creció 8,4%. Estas dos actividades fueron, además, las que tuvieron una mayor incidencia positiva sobre la variación interanual del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE). En tercer lugar se ubicó Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un crecimiento del 0,7% interanual.