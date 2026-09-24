ANSES pagará más de $500.000 en octubre: quiénes son los beneficiarios que recibirán esos montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores de las prestaciones previsionales que regirán durante el mes de octubre de 2026. A través de la Resolución 284/2026 firmada por su Director Ejecutivo, Guillermo Héctor Arancibia, y publicada en el Boletín Oficial, el organismo adecuó las escalas del Sistema Integrado Previsional Argentino con un incremento mensual del 1,66%. La actualización se calculó sobre la base de la variación del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor de agosto, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

ANSES adelantó cuándo cobran en octubre jubilados y pensionados

Con la nueva norma, el haber mínimo garantizado quedó fijado en $435.748,51 para el período de octubre de 2026. En tanto, el haber máximo del sistema alcanzó la suma de $2.932.174,85. Además, la norma estableció el importe de la Prestación Básica Universal en $199.335,05 y el valor de la Pensión Universal para el Adulto Mayor en $348.598,81. Las bases imponibles mínima y máxima se determinaron en $146.759,98 y $4.769.631,49 respectivamente.

A pesar de que el haber mínimo previsional se ubicó en $435.748,51, si se contempla la suma del bono extraordinario de $70.000 que el Poder Ejecutivo otorga a los haberes más bajos, la jubilación mínima alcanzará un total acumulado de $505.748,51. De este modo, los jubilados que perciben la mínima sobrepasarán la barrera de los $500.000 en octubre.

Este bono extraordinario de $70.000 lleva meses congelado en el mismo monto nominal sin sufrir actualizaciones por inflación. A falta de un cambio en la postura del Gobierno nacional, se prevé que el refuerzo continúe en el mismo valor durante el mes entrante para compensar los ingresos de las escalas más bajas.

Calendario de pagos para jubilados con haberes mínimos y Pensiones No Contributivas

Para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino cuyos ingresos mensuales no superen el monto estipulado para el primer intervalo de pago, la ANSES determinó la acreditación de haberes según la terminación del documento de identidad.

Las fechas asignadas en el cronograma son las siguientes:

- Documentos terminados en 0: a partir del 8 de octubre de 2026

- Documentos terminados en 1: a partir del 9 de octubre de 2026

- Documentos terminados en 2: a partir del 13 de octubre de 2026

- Documentos terminados en 3: a partir del 14 de octubre de 2026

El Gobierno anunció los haberes mínimo y máximo que cobrarán los jubilados a partir de octubre de 2026

- Documentos terminados en 4: a partir del 15 de octubre de 2026

- Documentos terminados en 5: a partir del 16 de octubre de 2026

- Documentos terminados en 6: a partir del 19 de octubre de 2026

- Documentos terminados en 7: a partir del 20 de octubre de 2026

- Documentos terminados en 8: a partir del 21 de octubre de 2026

- Documentos terminados en 9: a partir del 22 de octubre de 2026

Por otro lado, los titulares de Pensiones No Contributivas recibirán sus abonos en las siguientes jornadas fijadas por el organismo previsional:

- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 8 de octubre de 2026

- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 9 de octubre de 2026

- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 13 de octubre de 2026

- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 14 de octubre de 2026

- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 15 de octubre de 2026

Presupuesto 2027: ANSES proyecta que habrá 104.760 jubilados menos

Fechas de cobro para jubilaciones que superan el primer intervalo de pago

Aquellos jubilados y pensionados del sistema previsional nacional que perciban sumas superiores al monto fijado para el primer tramo de pago realizarán el cobro en las fechas dispuestas para el cierre del mes.

El esquema establecido por el organismo de la seguridad social se dividió del siguiente modo:

- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 23 de octubre de 2026

- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 26 de octubre de 2026

- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 27 de octubre de 2026

- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 28 de octubre de 2026

- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 29 de octubre de 2026

La Dirección General de Finanzas de la ANSES fijó el 10 de noviembre de 2026 como el plazo de validez para todas las Órdenes de Pago Previsional y Comprobantes de Pago del sistema.

GZ/ML