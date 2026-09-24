La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida este jueves 24 de septiembre los haberes correspondientes al noveno mes del año para beneficiarios del sistema previsional público y del seguro por desempleo en todo el país. Los fondos se depositan de forma directa en las cuentas bancarias de cada titular respetando la finalización del Documento Nacional de Identidad.

El Gobierno anunció los haberes mínimo y máximo que cobrarán los jubilados a partir de octubre de 2026

El organismo previsional mantiene la distribución de los pagos mediante las sucursales bancarias habilitadas y la red de cajeros automáticos con la tarjeta de débito habitual. El cronograma del día comprende el inicio de la acreditación para los jubilados del tramo de haberes superiores al mínimo, la continuidad del seguro por desempleo y los pagos unificados de asignaciones.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del sistema previsional público cuyos haberes mensuales superan el monto mínimo fijado por la administración central inician el cobro de la prestación correspondiente al mes.

- Jueves 24 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1

ANSES adelantó cuándo cobran en octubre jubilados y pensionados

Desempleo Plan 1

Los trabajadores incluidos en la cobertura del Seguro por Desempleo Plan 1 avanzan con el cronograma de cobro mensual establecido por el organismo estatal.

- Jueves 24 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5

Asignaciones de Pago Único

El desembolso extraordinario para las Asignaciones de Pago Único, que abarca las modalidades de Matrimonio, Nacimiento y Adopción, se encuentra disponible para todos los documentos.

- Jueves 24 de septiembre: DNI todas las terminaciones

El Gobierno anunció los haberes mínimo y máximo que cobrarán los jubilados a partir de octubre de 2026

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios del esquema de Asignaciones Familiares asociadas a las Pensiones No Contributivas perciben el haber mensual unificado sin distinción por número final de DNI.

- Jueves 24 de septiembre: DNI todas las terminaciones

GZ / lr