La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida este viernes 18 de septiembre los haberes correspondientes al noveno mes del año para beneficiarios del sistema previsional público y de las distintas asignaciones sociales en todo el territorio nacional. Los fondos se depositan de forma directa en las cuentas bancarias de cada titular según la finalización del Documento Nacional de Identidad.

Jubilados ANSES: cuánto cobrarán en octubre con el aumento y qué pasa con el bono

El organismo estatal mantiene la distribución de pagos en las sucursales bancarias habilitadas y mediante el uso de la tarjeta de débito habitual. La grilla abarca a los jubilados del tramo de haberes mínimos, a los beneficiarios de programas de protección social, asignaciones familiares y a los estudiantes alcanzados por la ayuda económica para la formación académica.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino cuyo haber no supera el monto mínimo acceden al cobro de la prestación mensual dispuesta para esta jornada.

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AUH: el gobierno dispuso cambios en la acreditación de salud y escolaridad

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las familias alcanzadas por la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares por Hijo perciben la liquidación de sus fondos en la fecha asignada.

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Asignación por Embarazo

Las beneficiarias contenidas en el programa de la Asignación por Embarazo para Protección Social avanzan con la percepción de sus importes acreditados en cuenta.

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Asignaciones de Pago Único

El desembolso extraordinario para las Asignaciones de Pago Único, que abarca las modalidades de Matrimonio, Nacimiento y Adopción, se mantiene disponible para todos los titulares.

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Cambió el sistema de control de la AUH, cómo afecta a los titulares del beneficio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios del esquema de Asignaciones Familiares asociadas a las Pensiones No Contributivas perciben el haber mensual unificado sin distinción por número final de DNI.

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