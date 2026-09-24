Javier Milei se juntará con Benjamín Netanyahu, en su último día enm Nueva York

El presidente Javier Milei cumplirá este jueves su última jornada en Nueva York con una agenda que incluirá una visita al Ohel, donde está enterrado el rabino de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson; una exposición ante empresarios e inversores en el Economic Club of New York y una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

La primera actividad del mandatario será por la mañana en el Ohel, ubicado en el cementerio Old Montefiore, en Queens, donde se encuentran las tumbas de Schneerson, fallecido en 1991, y de su suegro y antecesor, Yosef Yitzchak Schneersohn.

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Milei considera al lugar de especial relevancia espiritual y suele visitarlo durante sus estadías en Nueva York. El Presidente mantiene una particular admiración por el Rebe de Lubavitch y ya había concurrido al Ohel antes de las elecciones presidenciales de 2023. Después de ganar en la segunda vuelta en de noviembre de ese año, volvió para rezar y agradecer por el resultado.

Este jueves cerca del mediodía, Milei se trasladará al Economic Club of New York, una institución privada fundada en 1907 que reúne a empresarios, ejecutivos de finanzas, tecnología y otros sectores, además de representantes del ámbito académico, gubernamental y de los medios.

El mandatario brindará allí una exposición de 30 minutos y luego responderá preguntas del editor global de Bloomberg, John Micklethwait.

El club funciona bajo un sistema de membresía y entre sus autoridades figuran ejecutivos de IBM, la Bolsa de Nueva York y la Reserva Federal de Nueva York, además de representantes de grandes compañías financieras y tecnológicas.

La agenda de Milei en Nueva York concluirá a las 17, hora argentina, con una reunión bilateral con Netanyahu en la sede de las Naciones Unidas. Será un nuevo encuentro entre ambos mandatarios, que mantienen una estrecha relación política, reforzada desde el discurso por el presidente aregentino en su exposición ante la Asamblea General de la ONU.

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Aunque el canciller Pablo Quirno señaló que no existe una agenda de temas definida para la reunión, uno de los asuntos que podría aparecer en la conversación es la situación de Navitas Petroleum, la empresa israelí que participa del proyecto Sea Lion, en las Islas Malvinas, y que es objeto de sanciones y acciones judiciales impulsadas por la Argentina.

Netanyahu no se pronunció públicamente sobre el tema, aunque su hijo Yair Netanyahu, quien no ocupa ningún cargo en el Gobierno israelí, manifestó su respaldo al reclamo argentino sobre las Malvinas y planteó que Israel debería apoyar la posición de Buenos Aires.

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La situación en Medio Oriente, marcada por la guerra entre Israel e Irán, y la cooperación bilateral en materia de tecnología, comercio y seguridad también podrían formar parte de la conversación entre Milei y Netanyahu.

Después del encuentro, ambos mandatarios participarán de una reunión de líderes de América Latina que se realizará en el mismo edificio de las Naciones Unidas.

Milei tiene previsto iniciar su regreso a Buenos Aires a las 21, hora argentina, y está previsto que arribe al país el viernes alrededor de las 8.30.

LT