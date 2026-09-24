El Senado sesionará este jueves 24 de septiembre a partir del mediodía. El cuerpo legislativo debatirá dos proyectos clave para el oficialismo: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que el presidente Javier Milei considera una parte fundamental de su programa económico de cara a las próximas elecciones, y el régimen de Zonas Frías, que permitirá al gobierno nacional recortar varios millones de pesos en subsidios.

La sesión fue convocada a partir de las 12, pero el debate sobre el proyecto del BCRA comenzaría recién a las 14, ya que se espera que los senadores del bloque Justicialista planteen distintas cuestiones de privilegio. El oficialismo impulsa ambas iniciativas después de los acuerdos que alcanzó con los bloques dialoguistas, tanto en el tema de subsidios como en el proyecto del Banco Central.

Los senadores de La Libertad Avanza aceptaron cambiar el texto votado en la Cámara de Diputados sobre las mayorías para designar las autoridades del BCRA. Con este cambio, el Senado mantendría la potestad de designar o remover directores de la casa matriz. Para eso, no se necesitarán dos tercios de los votos sino mayoría agravada, es decir 37 votos.

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El tema que requirió más negociación fue Zonas Frías, sobre todo por la negociación con los gobernadores de provincias que perderían los subsidios aprobados en 2021. Según la agencia Noticias Argentinas, los cambios tendrían apoyo de senadores aliados de Catamarca, Corrientes, Salta y Misiones, además de algunos legisladores del peronismo.

Cambios en Zonas Frías

El proyecto oficialista propone mantener los subsidios solo para la Patagonia, Malargüe y la Puna, lo que permitirá un ahorro de unos 272 millones de pesos. Perderían el beneficio algunos distritos que lo consiguieron en 2021, como la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis.

Los veteranos de Malvinas, los hogares inscriptos en el ReNaBaP, y viviendas con familiares que tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD) mantendrían el subsidio. Además, quienes pierdan el beneficio podrían gestionar una rebaja en las tarifas si acreditan ingresos de hasta tres canastas básicas para un hogar tipo 2, lo que hoy equivale a unos 4,8 millones de pesos.

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El proyecto es rechazado por los radicales mendocinos, Rodolfo Suárez y Mariana Juri, el bonaerense Maximiliano Abad y el pampeano Daniel Kroneberger, además de la mayoría del bloque del PJ.

Reforma del Banco Central

Con los últimos cambios, los bloques aliados de la UCR, el PRO y espacios provinciales respaldan los cambios que propone La Libertad Avanza a la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto oficialista apunta a restringir el uso de la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del déficit fiscal.

Entre otros puntos, la iniciativa de Javier Milei prohíbe la asistencia financiera a la Nación y a las provincias. Además, propone eliminar funciones vinculadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas.

La Carta Orgánica actual establece que el Poder Ejecutivo puede remover a un director del BCRA por razones de mala conducta o incumplimiento de los deberes del cargo, previo dictamen de una comisión especial del Congreso.

El proyecto original disponía que los directores requerían apoyo de ambas cámaras legislativas. Con el cambio acordado con la oposición, el Senado retiene la facultad de designarlos o removerlos con una mayoría de 37 votos.

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