Quién es Eduardo Bastitta, el ex asesor de Milei construye la “start up city” libertaria +Colonia en Uruguay

Silicon Valley está más cerca de lo que parece. La compañía Praxis, que se define como "comunidad" y "nación nativa de internet", anunció esta semana que construirá su "ciudad del futuro", una suerte de criptoestado tecnoutopista, muy cerca de Buenos Aires: en las costas de Colonia, Uruguay, del otro lado del Río de la Plata.

"La gira mundial terminó: elegimos Uruguay", dijo su director, Dryden Brown, según recoge The New York Times. Con mil millones de dólares de inversión de respaldo, aseguraron en un posteo que "la construcción comenzó" y que "los habitantes se mudarán en 2027". Brown asegura que más de 2500 personas se comprometieron a hacerlo, y que él mismo se instalará el próximo diciembre.

Pero no construyen sobre la arena virgen: Praxis se asoció con +Colonia, un desarrollo inmobiliario que lleva por lo menos cinco años. Lo lidera el empresario argentino Eduardo Bastitta Harriet, fundador y ex CEO de Plaza Logística, ex integrante del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei y miembro del famoso "círculo rojo". Su cercanía con el mandatario es tal que el mismo Milei recorrió con sus propios pies los terrenos uruguayos en los que se está edificando la "ciudad del futuro", en agosto de 2023, poco antes de ser electo presidente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

+Colonia ocupa un predio de 515 hectáreas, a 50 minutos del centro porteño en ferry, y se extiende a lo largo de casi ocho kilómetros de costa sobre un terreno originalmente comprado por el padre de Bastitta hace casi cuatro décadas. El proyecto apunta a duplicar la población de Colonia, una ciudad que se mantiene en torno a los 30.000 habitantes desde hace 60 años. Desde el inicio del desarrollo, se vende como una "start-up city" o ciudad para emprendedores, que combina la belleza del entorno natural con los beneficios regulatorios y fiscales de Uruguay y la cercanía a Buenos Aires y Montevideo.

Render del proyecto inmobiliario de +Colonia.

Bastitta, economista graduado de la Universidad Di Tella, se define como libertario. Integra el "Grupo M", el círculo de empresarios que acompaña a Milei desde 2021 y que le organizó viajes como las tres visitas a la tumba del rebe de Lubavitch y el encuentro con Elon Musk. En la simulación electoral del Foro de Llao Llao de 2023, Bastitta votó por Milei, junto con Cristiano Rattazzi. Tras las PASO de ese año, recibió al candidato en Colonia; luego quedó a cargo de la fiscalización del balotaje, junto con Guillermo Ferraro. Ya en el gobierno, Milei lo nombró asesor. Su visión de una ciudad para empresarios está alineada con la visión anarcocapitalista que promueve Milei.

Bastitta, socio de Marcos Galperín, promueve la vida "a dos orillas"

En entrevistas recientes, Bastitta define a +Colonia como una "startup city", una categoría que combina planificación urbana con inversión privada desde el origen y con la que busca despegarse del barrio cerrado. Habla de un "proyecto de dos orillas": la ubicación del predio permitiría a sus residentes elegir entre los marcos legales y fiscales de Uruguay y de la Argentina.

"Hay mucha gente en el mundo que elige esta idea de tener un pie en cada lado", dijo, y enumeró como ventajas uruguayas el crédito hipotecario y los beneficios impositivos, frente a la oferta cultural de Buenos Aires. Sin nombrarlo, evoca a su amigo y socio Marcos Galperín: Plaza Logística desarrolló un gigantesco centro de distribución para Mercado Libre en La Matanza.

El empresario Eduardo Bastitta, fundador de Plaza Logística, fue parte del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei.

Bastitta tiene un largo recorrido como emprendedor; suele decir en entrevistas que fundó algunas empresas y fundió otras. Comenzó con Capone, un servicio de entrega de bebidas alcohólicas que no anduvo bien. En 2009 creó, junto con Benjamin Griswold, Plaza Logística, de la que hoy es ex CEO; la compañía ejecutó un plan de 230 millones de dólares para siete parques logísticos en el conurbano bonaerense. Bastitta es parte de la red de emprendedores de Endeavor, y se lo reconoce como amigo de Mauricio Macri, a quien también recibió en el predio de Colonia.

Según Bastitta, las obras de infraestructura de +Colonia están entre un 60% y un 70% de avance, con previsiones para inaugurar entre mayo y octubre del año próximo la primera etapa: unas 500 unidades, entre viviendas y locales comerciales, en el barrio Distrito Génesis. Asegura que el 95% de las unidades en construcción ya se prevendieron, que dos tercios de los compradores son argentinos y que también hay compradores de Europa, Estados Unidos, Brasil, México y Asia. El peso de los compradores uruguayos pasó del 10% o 12% inicial a más del 20% en las operaciones recientes. La urbanizadora ya invirtió más de 30 millones de dólares y la inversión acumulada del conjunto de proyectos se aproxima a los 300 millones.

La ciudad que se construye está dirigida a emprendedores, y se promueven las ventajas regulatorias de Uruguay.

El vínculo con Praxis todavía se ve, en gran medida, como un acuerdo no vinculante. Esta comunidad virtual de 150.000 miembros definió en 2022 su futura ciudad como un "criptoestado", inspirándose en el concepto de "Estado en red" que popularizó Balaji Srinivasan, exdirector de tecnología de Coinbase: comunidades digitales que financian un territorio físico con reglas propias. Pero este todavía no sería el caso en Colonia: Bastitta descartó un orden jurídico propio para la ciudad, a la que comparó con Nordelta. Sin embargo, afirmó que se evalúa trabajar con herramientas de blockchain para mecanismos de gobernanza privada bajo las leyes de Uruguay, y declaró que "le gusta" la visión de Brown, que se inspira para su ciudad imaginaria en una estética grecorromana y renacentista, con Apolo como figura central.

El render que muestra Praxis, con arquitectura de inspiración grecorromana junto a la costa del Río de la Plata.

En concreto, en un primer momento Praxis alquilaría unidades que pertenecen a compradores particulares de +Colonia; después, compraría un primer bloque de terrenos para construir proyectos para sus integrantes. Unos 2.700 miembros comprometieron inversiones por 1.000 millones de dólares en esa primera etapa, con un desarrollo estimado en cuatro o cinco años. Brown, un exsurfista de 30 años que creció en Santa Bárbara, California, aseguró que vivirá allí antes del final de este año. Ex integrantes de sus equipos le atribuyen "una visión autoritaria de la gobernanza" y "opiniones racistas".

Dryden Brown, el exsurfista profesional que lidera la "nación nativa de internet" Praxis.

Colonia, otro punto entre los refugios utópicos de los tecnomagnates

El episodio se inscribe en una corriente de magnates tecnológicos que buscan lugares seguros en el extremo sur de América, tras la mudanza de Peter Thiel a Buenos Aires, su compra de terrenos en la Patagonia y las noticias de que el empresario argentino Martín Varsavsky construyó un campo en Mendoza que podría funcionar como refugio ante un escenario bélico.

Peter Thiel se refirió a Milei y adelantó qué podría pasar en las elecciones del año que viene: "Se trata de algo existencial"

Las ciudades utópicas tienen un largo historial, desde la Atlántida en adelante. El precedente más citado en los últimos tiempos, Próspera, en Honduras, con ingredientes criptoanarquistas, terminó en un arbitraje internacional cuando el gobierno hondureño derogó el marco legal que había permitido su construcción.

Praxis lleva reunidos casi 20 millones de dólares de Apollo Projects y Alameda Research, y obtuvo en 2024 una línea de crédito de 500 millones de Gem Digital, orientados a respaldar su visión de la tierra prometida.