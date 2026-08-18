Boom de inversiones en Colonia: más de USD 600 millones entre viviendas, infraestructura y conectividad

Colonia del Sacramento atraviesa una nueva etapa de transformación urbana con inversiones en ejecución o anunciadas por más de USD 600 millones, destinadas a desarrollos residenciales, infraestructura, conectividad, educación, servicios y turismo.

El nuevo mapa de inversiones fue presentado bajo el lema “Colonia para vivir, Colonia para invertir”, durante un encuentro realizado en la residencia del embajador de Uruguay con empresarios, desarrolladores y representantes de distintos sectores.

“Actualmente, distintos proyectos en ejecución o próximos a iniciar obras representan más de USD 600 millones de inversión en la ciudad, configurando un nuevo escenario de crecimiento”, explicó Martín de Freitas, director de Inversiones de la Intendencia de Colonia.

+Colonia concentra más de USD 280 millones

Uno de los principales motores de esta transformación es +Colonia, una nueva Smart City en desarrollo a pocos minutos del casco histórico. El proyecto prevé más de USD 280 millones de inversión y contempla viviendas, oficinas, espacios comerciales, un colegio internacional, centros deportivos, propuestas gastronómicas y hoteleras, además de nuevos espacios públicos.

El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez con el embajador de Uruguay en Argentina, Diego Canepa.

La iniciativa busca crear una nueva centralidad urbana bajo el concepto de Smart City, incorporando infraestructura y servicios a una ciudad históricamente vinculada con el turismo y el patrimonio.

USD 260 millones para mejorar la conectividad

Otro de los ejes centrales es la conectividad con Buenos Aires y el resto del área metropolitana del Río de la Plata. Según la información difundida, las inversiones vinculadas con infraestructura portuaria y naviera superan los USD 260 millones, con proyectos orientados a ampliar y fortalecer la conexión entre ambas orillas.

Además, se proyectan inversiones por más de USD 20 millones en la Zona Franca de Servicios, con el objetivo de impulsar actividades vinculadas con servicios globales y atraer nuevas compañías y profesionales.

La expansión de la Universidad de la República también forma parte del proceso y apunta a consolidar a Colonia como una ciudad universitaria.

El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez durante el encuentro realizado en la residencia del embajador de Uruguay con empresarios, desarrolladores y representantes de distintos sectores.

Renovación sin perder el patrimonio histórico

El crecimiento también alcanza al patrimonio cultural. Entre las principales intervenciones aparece la recuperación de la Plaza de Toros, actualmente convertida en uno de los nuevos atractivos turísticos de la ciudad.

A esto se suma la puesta en valor del histórico Frontón de Pelota Vasca, próximo a su inauguración y previsto como sede del próximo Mundial de Cesta Punta.

El desafío de esta nueva etapa será combinar el crecimiento inmobiliario y productivo con las características que distinguen a Colonia: su escala urbana, el vínculo con el Río de la Plata y su patrimonio histórico reconocido por la UNESCO.

La estrategia apunta así a transformar a Colonia no solo en un destino turístico, sino también en un lugar para vivir, trabajar, estudiar e invertir.