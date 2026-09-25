Diego Kravetz, número 2 de la SIDE, abre una academia de defensa personal en Lanús

El subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Diego Kravetz, abrirá este viernes una academia de defensa personal en Lanús, el municipio donde fue jefe de Gabinete, secretario de Seguridad e intendente interino. Además, en el espacio que lleva su nombre se ofrecerán clases de defensa personal, jiu jitsu, boxeo y preparación física, de acuerdo con la publicación realizada en sus redes sociales.

Según lo difundido en sus redes sociales, la academia funcionará en un gimnasio ubicado sobre la avenida Manuel Quindimil al 20 y tendrá clases los lunes, miércoles y viernes de 19 a 20. “Te esperamos lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 hs para aprender defensa personal y entrenar con nosotros”, señala la presentación.

Al frente de la escuela estará Kravetz, quien además dará la primera clase este viernes.

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El funcionario tiene además un vínculo previo con las artes marciales.

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Practicó más de 15 años de taekwondo y durante una década realizó defensa personal. Desde el gimnasio explicaron que el objetivo de la propuesta es “formar personas que justamente no sean violentas, que no busquen pelea en la calle, pero que sí estén preparadas para enfrentar situaciones de máximo estrés”.

La avenida Manuel Quindimil al 20, donde funcionará la academia de defensa personal de Diego Kravetz

El regreso a Lanús también tiene un costado político porque Kravetz comenzó su carrera en el peronismo, fue legislador porteño por el Frente para la Victoria y luego se incorporó al PRO, espacio con el que llegó al municipio de Lanús, donde ocupó los cargos de secretario de Seguridad, jefe de Gabinete e intendente interino.

Sin embargo, en 2023 fue candidato a intendente por Juntos por el Cambio y perdió frente a Julián Álvarez, de Unión por la Patria. Con el acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza, pasó a trabajar para el Gobierno de Javier Milei y actualmente es el número 2 de la SIDE.

Aun no existe una confirmación formal de su candidatura para 2027. Sin embargo, según publicó Clarín, en Lanús consideran que podría pedir licencia a fines de este año o comienzos del próximo para concentrarse en una eventual campaña electoral.

MV/fl