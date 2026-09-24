PRO y el Gobierno no acercan posiciones: “Estamos lejos de un acuerdo electoral”

La cuarta reunión entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO terminó este jueves sin avances significativos en la negociación para construir un acuerdo electoral de cara a 2027. Al salir de la Casa Rosada, los representantes de Mauricio Macri, Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, fueron contundentes al describir el estado de las conversaciones: “Estamos lejos de un acuerdo electoral”.

La definición expuso el malestar que existe dentro del partido amarillo por la falta de entendimiento con el oficialismo. En el encuentro, Ritondo y De Andreis se reunieron con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, en representación del espacio que conduce Karina Milei. Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, no participó de la reunión debido a otros compromisos.

A diferencia de los encuentros anteriores, en los que los dirigentes habían puesto el foco en el análisis de la situación política de los distintos distritos, esta vez admitieron públicamente que el diálogo electoral sigue trabado. Sin embargo, evitaron precisar cuáles son los principales obstáculos para alcanzar un entendimiento y remarcaron que no impulsarán ninguna estrategia que pueda facilitar “la vuelta al populismo”.

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El malestar del PRO con la estrategia libertaria

Mientras los negociadores mantuvieron cautela al referirse a los motivos del estancamiento, dentro del PRO crece la preocupación por el modo en que La Libertad Avanza encara las conversaciones. En el macrismo cuestionan que el Gobierno pretenda llevar la negociación hacia sus propias condiciones sin garantizar pautas de convivencia política en los distritos donde gobierna su eventual aliado.

El reclamo alcanza a distintas jurisdicciones. En el partido amarillo mencionan las diferencias entre el oficialismo nacional y la gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, los cruces políticos en Chubut con el gobernador Ignacio Torres y las disputas con concejales del PRO en localidades donde el partido conserva el control municipal.

“Cometen error tras error, no se corresponden las actitudes de cada partido”, cuestionaron fuentes del espacio macrista.

Ritondo, sin embargo, evitó presentar el encuentro como una discusión específica sobre la Ciudad de Buenos Aires. Consultado por los cuestionamientos de LLA a la administración porteña, señaló que la conversación fue general y sostuvo que existe un ámbito de confianza para plantear diferencias.

“Nosotros no criticamos que nos critiquen. Como acá, hay un ámbito de confianza para que si hay algo que tienen para aportar, lo hagan”, afirmó el diputado.

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La agenda legislativa, en el centro de la reunión

Para explicar la falta de avances en la negociación electoral, los dirigentes del PRO señalaron que todavía falta tiempo para las elecciones de 2027 y destacaron que buena parte del encuentro estuvo dedicada a los proyectos que el Gobierno envió al Congreso.

En ese marco, Ritondo y De Andreis expresaron su respaldo a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y valoraron los cambios incorporados por el oficialismo al dictamen sobre discapacidad.

En cambio, volvieron a evitar definiciones sobre la eventual eliminación de las PASO para el próximo año. Los representantes del PRO reiteraron que esperarán el desarrollo del debate en el Senado antes de fijar una posición definitiva.

Respecto del Presupuesto, Ritondo sostuvo que se trata de un proyecto amplio que debe ser analizado en detalle, aunque expresó una evaluación general favorable: “El Presupuesto es gigante, hay que mirar punto por punto, pero en general estamos bastante de acuerdo”.

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Macri mantiene su recorrida política

En paralelo a las negociaciones con el Gobierno, el PRO busca sostener su presencia territorial. Ritondo y De Andreis respaldaron la participación de Mauricio Macri en una actividad prevista para este viernes en Jujuy, como parte de la recorrida nacional “Próximo Paso”.

El titular del partido continuará visitando distintos distritos, según explicó Ritondo, con el objetivo de mantener el contacto con los dirigentes y transmitir las posiciones del PRO en todo el país.

“Nosotros tenemos presencia en los 24 distritos y es importante que los dirigentes vean al presidente de su partido”, afirmó.

De Andreis, por su parte, reivindicó el respaldo que el macrismo brindó a la administración de Javier Milei desde el inicio de su gestión. Los dirigentes sostuvieron que ningún gobierno ni partido había recibido un acompañamiento semejante de parte de un espacio que no forma parte de la estructura oficialista.

En ese contexto, negaron que desde la Casa Rosada les hayan exigido que Hernán Lacunza, exministro de Finanzas y uno de los dirigentes vinculados al PRO, retire su eventual candidatura presidencial.

La cuarta reunión dejó así un nuevo contraste entre la cooperación legislativa que ambos espacios mantienen en algunos proyectos y las dificultades para avanzar en una alianza electoral. Mientras el oficialismo y el macrismo comparten parte de la agenda parlamentaria, la definición de las candidaturas y el reparto de espacios para 2027 continúan sin un acuerdo.