Milei se reunió con Netanyahu en la sede de las Naciones Unidas, luego de que fuera abucheado

Tras su intervención en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el presidente Javier Milei se reunió durante 20 minutos este jueves en Nueva York con Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel que fue abucheado más temprano en la sala de la Asamblea General de la ONU.

La reunión bilateral fue la última actividad del viaje de Milei. El primer ministro agradeció a Milei su firme e incondicional apoyo al Estado de Israel. "Ambos líderes conversaron sobre la continua cooperación entre sus países y el positivo giro estratégico que Israel está experimentando en América Latina, lo cual posibilita la ampliación de los Acuerdos de Isaac, liderados por el presidente Milei, para profundizar la cooperación en materia de seguridad y economía entre Israel y los países latinoamericanos", detalló la Oficina del primer ministro de Israel en X.

Netanyahu declaró: "El presidente Milei es uno de los grandes líderes de nuestro tiempo. Lo que usted ha hecho por la economía de Argentina es magistral, muy difícil de lograr, con mucha resistencia política. Pero usted ha roto las barreras y está dando libertad a la gente. Puede que les lleve tiempo comprenderlo, pero quiero decirle: cualquiera que entienda algo de economía sabe que nunca antes se había visto una transformación semejante".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Delegaciones abandonaron la ONU durante el discurso de Netanyahu y el premier las acusó de “cobardes”

“Muchas gracias, amigo mío. Para mí es un honor recibir sus palabras, siendo usted uno de los más grandes líderes de toda la historia del mundo”, respondió Milei. En el momento del encuentro, los líderes se fundieron en un abrazo y el libertario exclamó: "¡amigo!", en español.

El mandatario acudió al encuentro acompañado por el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el embajador en los Estados Unidos, Alec Oxenford. Milei emprenderá su regreso a la Argentina a las 21 y arribará a la Aeroestación Militar de Aeroparque el viernes a la mañana.

La previa de la reunión: abucheos en la ONU

La intervención de Benjamin Netanyahu ante la Asamblea General de las Naciones Unidas quedó marcada este jueves por una escena poco habitual: numerosas delegaciones abandonaron el recinto cuando el primer ministro israelí subió al estrado, en una protesta contra las políticas de Israel en Palestina y Cisjordania ocupada.

El retiro había sido convocado previamente por la Misión Palestina ante la ONU, que pidió a los países realizar una salida coordinada durante el discurso de Netanyahu. A medida que los representantes diplomáticos comenzaron a dejar sus asientos, amplios sectores de la sala quedaron vacíos, mientras se oían abucheos contra el israelí.

Netanyahu respondió desde el inicio de su discurso. “Si hay otros cobardes que quieran hacerlo y todavía no se han retirado de la sala, por favor, háganlo ahora”, lanzó mientras continuaba la salida de las delegaciones. Luego rechazó las acusaciones de genocidio en la Franja de Gaza y dijo que era “la mentira del siglo”.

ML