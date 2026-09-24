Delegaciones abandonaron la ONU durante el discurso de Netanyahu y el premier las acusó de “cobardes”

La intervención de Benjamin Netanyahu ante la Asamblea General de las Naciones Unidas quedó marcada este jueves por una escena poco habitual: numerosas delegaciones abandonaron el recinto cuando el primer ministro israelí subió al estrado, en una protesta contra las políticas de Israel en Gaza y Cisjordania.

El retiro había sido convocado previamente por la Misión Palestina ante la ONU, que pidió a los países realizar una salida coordinada durante el discurso de Netanyahu. A medida que los representantes diplomáticos comenzaron a dejar sus asientos, amplios sectores de la sala quedaron vacíos.

Netanyahu respondió desde el inicio de su discurso. “Si hay otros cobardes que quieran hacerlo y todavía no se han retirado de la sala, por favor, háganlo ahora”, lanzó mientras continuaba la salida de las delegaciones.

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La protesta contrastó con el respaldo que el mandatario recibió desde las galerías del recinto. Simpatizantes de Netanyahu lo ovacionaron y entonaron “Am Yisrael Chai”, que significa“el pueblo de Israel vive”. En una escena que obligó a la presidencia de la sesión a pedir orden en reiteradas oportunidades.

El primer ministro israelí aprovechó su intervención para defender las operaciones militares de su país y cuestionar a los gobiernos que, según afirmó, critican públicamente a Israel mientras mantienen contactos privados con sus autoridades.

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Uno de los principales ejes de su discurso fue Irán. Netanyahu sostuvo que la decisión de atacar a la República Islámica fue “una de las decisiones más fáciles” que debió tomar y afirmó que Israel también actuó en defensa de países cuyos representantes se encontraban entre quienes abandonaron la sala.

“Muchos de sus líderes incluso nos agradecen en privado por eliminar las armas nucleares de Irán”, aseguró. Y agregó: “Que se vayan es de una enorme hipocresía”.

En otro tramo de su exposición, Netanyahu volvió sobre el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que dejó alrededor de 1200 muertos, y estableció una comparación con los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

También recordó el operativo israelí de septiembre de 2024 contra dispositivos electrónicos utilizados por Hezbollah en Líbano. Durante su discurso mostró un beeper para referirse a aquella operación, que dejó miles de heridos y al menos 12 muertos, entre ellos dos niños.

Netanyahu agradeció además al presidente estadounidense Donald Trump por las medidas adoptadas contra Irán y sostuvo que Israel continuará con su estrategia militar. “Seguiremos ganando porque no tenemos otra opción”, afirmó.

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Abbas cuestionó la situación en Gaza

La intervención de Netanyahu se produjo después del discurso del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, quien participó de la Asamblea General de manera remota.

Abbas sostuvo que la situación en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental ya no representa únicamente una amenaza para la posibilidad de una solución de dos Estados, sino también para “la vida misma y la existencia del pueblo palestino en su propia tierra”.

El dirigente palestino acusó a Israel de llevar adelante, según su interpretación, un “plan colonial” destinado a dificultar las condiciones de vida de los palestinos y reclamó a la comunidad internacional que actúe para evitar nuevas “masacres” y otra “Nakba”.

También apuntó contra los ataques atribuidos a milicias de colonos en Cisjordania y reclamó medidas contra quienes participan de esas acciones, además de denunciar ataques contra poblaciones palestinas.

Abbas se refirió, a su vez, al plan para Gaza impulsado por Estados Unidos y reclamó acelerar su implementación. Según planteó, la segunda etapa, que contempla el establecimiento de una administración tecnocrática en el enclave, todavía no comenzó.

El presidente de la Autoridad Palestina también pidió la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y el inicio de la reconstrucción, además de reclamar a Trump que impida una eventual anexión de territorios palestinos y cualquier desplazamiento de población.

Su participación a distancia estuvo relacionada con la decisión de Estados Unidos de no otorgarle una visa para asistir presencialmente a la Asamblea General. Abbas cuestionó esa medida y la calificó de “ilegítima y punitiva”.

La escena de este jueves volvió a mostrar la fuerte división internacional en torno de la guerra en Gaza. Mientras parte de las delegaciones optó por retirarse durante la intervención del primer ministro israelí, Netanyahu utilizó el escenario de Naciones Unidas para defender las operaciones de Israel y reivindicar su estrategia frente a Irán.