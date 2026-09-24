Los periodistas abordaron a Patricia Bullrich a la salida de un restaurante y pese al apuro del custodio que la llevaba de una mano, siempre amiga de los micrófonos, respondió algunas preguntas centradas en su vínculo con la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, aunque esas no fueron las más incómodas.

Fue justamente la hermana de Javier Milei quien la convocó, junto a otros senadores libertarios a la cena en el Unaghi Sushi Bar, en la calle Olazábal, en Villa Urquiza, que duró casi cuatro horas.

Significó el reencuentro entre ambas tras la controversia originada por el tema de discapacidad incluido en el Presupuesto 2027. La cena se realizó pocas horas antes del debate en el Senado por la reforma del Banco Central y la Ley de Zona Fría, que cambia sustancialmente el esquema de subsidios al gas.

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El Senado sesiona este jueves para debatir la reforma del Banco Central y Zonas Frías

La primera pregunta fue al hueso: "¿Karina le quiso intervenir el bloque?". La respuesta de la jefa de la bancada: "Para nada, fue una charla de amistad y compañerismo y buena onda".

Patrica Bullrich, Martín Menem y Karina Milei en el sushi con senadores en Villa Urquiza

Después dijo que espera que se voten los proyectos que se tratarán este jueves. Mencionó un acuerdo para un subsidio para Zona Cálida. Sobre la reunión de la Mesa Política del Gobierno contestó que estuvo "muy bien, muy bien, sí" y aclaró que la reforma del Banco Central volverá a pasar por la Cámara de Diputados "porque hay un cambio en la forma de cómo se eligen los miembros".

Pero lo más entretenido vino después: "¿Va a confirmar su candidatura, Patricia, quiere ser Presidenta?", le consultaron. La senadora alzó las cejas y respondió: "No", quién sabe si a la primera o a las dos preguntas juntas.

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La última fue sobre Lali Espósito. Se sabe que Bullrich, luego de quejarse porque no la habían informado sobre los recortes en discapacidad, publicó un video suyo escuchando un tema de la cantante, habitual adversaria del Gobierno.

Le preguntaron si iba a ir a ver a la artista al show de este sábado en el Monumental. "¿El sábado? ¿Canta? Ah, bueno, no, pero a River no voy. Yo soy de Independiente", salió del paso, celebrada por una estruendosa carcajada de alguien que estaba fuera de la toma.

LT