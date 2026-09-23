Fuerte advertencia del PRO al Gobierno por los recortes en Discapacidad: "Blindar el cambio implica marcar límites"

La firma del dictamen salvador en la Cámara de Diputados le dio oxígeno al oficialismo, pero no alcanzó para calmar las aguas internas con su principal socio político. Apenas unas horas después de que La Libertad Avanza lograra, a los ponchazos y con una radical marcha atrás, sellar un proyecto propio sobre Discapacidad, el PRO de Mauricio Macri mostró su descontento. A través de un comunicado oficial que destila hartazgo, el partido amarillo le pasó una dura factura al Gobierno por su "manejo errático" en un área tan sensible.

El texto, difundido de forma oficial en las redes sociales del espacio, arranca fijando la postura de autonomía que el partido viene ensayando en el último tiempo. "Desde hace tiempo venimos señalando los errores del Gobierno con la misma claridad con la que acompañamos las decisiones que consideramos correctas", expusieron, para luego lanzar la definición más contundente: "El PRO no está para aplaudir todo ni para oponerse a todo: está para defender el cambio".

El comunicado del PRO

El núcleo de la crítica apuntó directo al corazón del ajuste económico diseñado por el equipo libertario. Sin vueltas, el PRO sentenció que el Ejecutivo "se equivocó" en el manejo de esta política de Estado y le reprochó haber tropezado dos veces con la misma piedra al intentar colar en el Presupuesto 2027 modificaciones que atentaban contra las prestaciones y las pensiones del sector. "Ordenar las cuentas es indispensable, pero nunca puede significar abandonar a las personas con discapacidad", dispararon.

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Lo verdaderamente llamativo del comunicado fue la omisión total del "Acuerdo de Honor". El comunicado evitó mencionar siquiera que, gracias a los votos amarillos, el oficialismo logró imponer su texto en el plenario de comisiones de este miércoles con 42 adhesiones (superando las 36 del kirchnerismo y la izquierda). El PRO prefirió ignorar ese "triunfo" legislativo y, en su lugar, eligió cerrar el documento con una advertencia directa hacia la Casa Rosada: "Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites. Este, para el PRO, es uno de ellos".

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"Recule en chancletas", el veredicto del recinto

El enojo expuesto por el bloque que comanda Cristian Ritondo es la radiografía perfecta del clima que se vivió durante el debate en comisiones. Para conseguir ese dictamen de mayoría, el oficialismo tuvo que realizar un giro respecto a lo que había presentado la semana anterior en la Ley de Leyes. El nuevo texto, defendido por la diputada Laura Rodríguez Machado, terminó absorbiendo gran parte de los reclamos de la oposición: mantuvo la compatibilidad del empleo formal con la pensión, garantizó los fondos del Plan Incluir Salud y reestableció la indexación mensual de los aranceles a los prestadores, descartando el ajuste original.

Sin embargo, desde la vereda de enfrente no le perdonaron a La Libertad Avanza semejante vuelta política. El jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, definió la maniobra del Gobierno como un claro "contorsionismo", ironizando que el Ejecutivo estaba aplicando el plan "recalculando" para evitar una humillación en el recinto.

La frutilla del postre de las chicanas la aportó Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, quien no ahorró creatividad al momento de calificar la movida libertaria frente a los reclamos. Lejos del tono institucional, el dirigente sentenció que la estrategia de ceder y modificar por completo el texto representó un innegable "recule en chancletas y vuelta carnero en el aire".

TC