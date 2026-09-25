Como a Cristina en 2012, a Pedro Sánchez lo incomodaron las preguntas de los estudiantes en Harvard

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, protagonizó este jueves un tenso e incómodo intercambio con estudiantes de la Universidad de Harvard sobre corrupción, las causas judiciales que involucran a su esposa y su hermano, el espionaje mediante Pegasus y las posiciones de España respecto del Sáhara Occidental y Venezuela.

El episodio recordó lo ocurrido en la misma universidad con Cristina Fernández de Kirchner en 2012. Durante la visita, la entonces presidenta argentina también tuvo que responder preguntas incómodas de los estudiantes. Ante algunos cuestionamientos y abucheos, Cristina respondió con una frase que quedó en el recuerdo por la polémica que generó en ese momento: "Chicos, estamos en Harvard, por favor, esas cosas son para La Matanza"

Este jueves, Sánchez había realizado una intervención centrada en los riesgos de los tecnooligarcas. Luego, durante el intercambio con los estudiantes, las consultas se extendieron hacia diferentes asuntos vinculados con su Gobierno.

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Uno de los estudiantes le preguntó por las causas judiciales de su esposa, su hermano y el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. El joven las vinculó con casos de corrupción y con situaciones que derivaron en el encarcelamiento de otras personas.

Sánchez reconoció que hubo casos de corrupción en su Gobierno y en su partido y sostuvo que, cuando se producen este tipo de situaciones, los gobiernos deben responder de manera efectiva. Según explicó, eso fue lo que hizo frente a los casos que lamentó que hayan ocurrido, aunque marcó una diferencia con las causas que afectan a su esposa y a su hermano.

“Esos no son casos de corrupción ni escándalos. Esos son otros asuntos, y, para mí, la oposición y algunas asociaciones de extrema derecha han cruzado ciertas líneas rojas que me llevan a una reflexión”, señaló.

A partir de esta situación, Sánchez afirmó que ejercer la Presidencia resulta gratificante porque permite hacer muchas cosas por el país y mencionó sus resultados, pero reconoció que los ataques personales son difíciles de afrontar.

“Y es mucho más difícil porque un joven estudiante como tú ya los condena, porque dicen que mi hermano y mi esposa son culpables y eso no es justo porque no lo son”, expresó. Luego agregó “ese es otro asunto que lleva a la política sucia, pero no a la corrupción”.

Otras de las consultas estuvo relacionada con el espionaje mediante el programa Pegasus, que afectó al teléfono móvil de Sánchez y al de varios ministros. El estudiante planteó además si ese episodio tuvo relación con el cambio de posición de España respecto del Sáhara Occidental.

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El presidente español confirmó que se produjo el hackeo mediante Pegasus, aunque aclaró que no se conoce quién estuvo detrás. También señaló que se inició una investigación y que el hecho fue denunciado.

Sánchez sostuvo que puede recibir críticas por diferentes cuestiones vinculadas con su gestión, pero afirmó que sus decisiones políticas no demuestran dependencia ni una falta de defensa de lo que considera valioso para los intereses de los españoles.

Sobre el Sáhara Occidental, defendió la posición adoptada por España y explicó que el país respalda la resolución de Naciones Unidas que plantea una región autónoma dentro de Marruecos. También destacó que España es el país más comprometido con la financiación de ayuda humanitaria para el pueblo saharaui.

Además, manifestó que no debería tener que defenderse de noticias falsas y pidió que cualquier persona que cuente con información al respecto la haga pública.

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La situación de Venezuela fue otro de los temas abordados durante el encuentro. Un estudiante preguntó por la posición española y mencionó los vínculos del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con este país, al considerar que esa relación no encaja con las políticas que Sánchez asegura defender.

El presidente respondió que España no reconoció los resultados electorales de Nicolás Madura y afirmó que siempre sostiene la necesidad de elecciones libres. Finalmente, remarcó que el futuro de Venezuela debe ser decidido por los propios venezolanos.

LT