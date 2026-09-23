En RDC analizaron las declaraciones de Pedro Sánchez sobre inmigración y el control fronterizo en Marruecos

La agenda de Pedro Sánchez en Nueva York estuvo marcada por sus declaraciones sobre inmigración, crecimiento económico y políticas sociales, además de un reconocimiento sobre el control fronterizo en Marruecos. El presidente español también defendió las políticas de su gobierno y destacó la evolución del salario mínimo y el empleo, en el marco de la agenda económica.

Manuel Molina analizó la agenda de Sánchez en diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, y se refirió a sus declaraciones sobre inmigración, crecimiento y políticas sociales, además del encuentro que mantuvo con Zohran Mamdani.

Sánchez y sus declaraciones sobre Marruecos, economía e inmigración

“Es la primera vez que se anima a decir algo así, 55 días después, contra Marruecos”, explicó Molina al referirse a una entrevista del presidente español con CNN. Según detalló, Sánchez sostuvo que “España había pedido respuestas y acciones concretas al Gobierno marroquí para evitar que eso se repita”.

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Molina también destacó la intervención de Sánchez en el encuentro Construir una economía para la mayoría, donde defendió las políticas de su gobierno. “Ahí defendió sus políticas económicas migratorias, asegurando que funcionan y que están destinadas a la gente común”, señaló.

El periodista remarcó que el mandatario español habló del crecimiento económico, la reducción del desempleo y la desigualdad. “Habló enalteciendo la reforma laboral que su gobierno había llevado a cabo, la inversión en la transición verde y dijo que el salario mínimo en su gobierno en estos ocho años había subido un 66 por ciento”, indicó Molina.

Sobre este último dato, agregó un elemento de contexto: “Hay un dato que no dio: cuánto fue la inflación en los últimos ocho años”.

La sintonía entre Sánchez y Mamdani

En materia migratoria, Molina reprodujo el planteo de Sánchez de que la inmigración “hizo una España más fuerte en términos económicos, sociales y culturales”. Y agregó que el presidente español sostuvo que muchos inmigrantes “trabajan en muchas empresas que sostienen el Estado de bienestar, que enriquecen a las comunidades”.

El encuentro con Zohran Mamdani también ocupó un lugar destacado en la agenda. Según Molina, el alcalde de Nueva York elogió varias políticas impulsadas por Sánchez. “Mamdani le dijo que elogiaba sus políticas, especialmente el aumento del salario mínimo y la dignidad que él le había dado a los trabajadores”, relató.

También mencionó los elogios a la ampliación de los permisos de paternidad, la ley de memoria histórica y el compromiso español con Palestina.

Para Molina, el encuentro evidenció una coincidencia política entre ambos dirigentes. “Subrayaron la sintonía ideológica que tenían, que ellos representan a las políticas progresistas como un modelo alternativo que funciona y genera resultados para la mayoría”, explicó.

Finalmente, destacó una de las frases pronunciadas por Sánchez durante el encuentro: “Lo que pasa es que los poderosos nos temen, a él y al alcalde de Nueva York”.