RDC: Irán desafió a Trump ante la ONU mientras avanzan los contactos entre ambos gobiernos

El presidente iraní Masoud Pezeshkian habló ante la Asamblea General de la ONU un día después de que Donald Trump amenazara con una respuesta militar si Irán no alcanza un acuerdo con Estados Unidos. El mandatario iraní cuestionó las acciones estadounidenses y defendió la necesidad de fortalecer a su país frente a las presiones externas.

Norman Powell, desde Estados Unidos, analizó el discurso de Pezeshkian en diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, y detalló los contactos entre representantes de ambos gobiernos, además del impacto económico del conflicto y el escenario político estadounidense.

Pezeshkian desafió a Estados Unidos y hubo contactos en la ONU

“Pezeshkian fue desafiante en su discurso ante la Asamblea General y dijo que Estados Unidos había cometido actos de terrorismo en su país durante la guerra”, explicó Powell.

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El periodista señaló además que el mandatario iraní planteó la necesidad de fortalecer a su país frente a las presiones externas: “Dijo también que Irán necesita ser poderoso para poder mantenerse al margen de las amenazas”.

Aunque no hubo un anuncio sobre una eventual reunión entre Trump y Pezeshkian, Powell destacó que sí existieron contactos entre representantes de ambos gobiernos. “Steve Witkoff y Jared Kushner, sus dos enviados, se reunieron allí en Naciones Unidas con funcionarios iraníes”, detalló. Según explicó, el encuentro se extendió durante tres horas y Trump aseguró que hubo algunos avances.

“Una reunión prolongada de tres horas en la que hubo, según Trump, algunos avances, pero no quiso dar detalles de lo que se conversó y de los posibles arreglos”, sostuvo Powell.

Combustible, elecciones de medio término y Ucrania

El conflicto también tiene consecuencias económicas dentro de Estados Unidos. “Sigue el estrecho de Hormuz semi cerrado, y el precio del combustible en Estados Unidos preocupando a todos”, afirmó Powell. El impacto es especialmente significativo para el sector agropecuario estadounidense, debido al incremento del costo del diésel utilizado por maquinaria y transporte.

“El diésel que se usa para propulsar la maquinaria agrícola y los camiones ha pasado los 6 dólares”, señaló el periodista, quien vinculó esta situación con el escenario político interno de Estados Unidos.

Powell también se refirió a las elecciones legislativas de medio término: “Las encuestas lo ponen a Trump muy abajo en las preferencias para estas elecciones de medio término”. En estos comicios, explicó, el presidente no compite personalmente, pero su partido busca conservar el control del Senado y de la Cámara de Representantes.

En paralelo, la guerra de Ucrania continúa ocupando un lugar central en la agenda internacional. “Zelensky afirma que Estados Unidos quiere que la guerra termine antes del invierno”, indicó Powell, al referirse a la reunión mantenida entre el presidente ucraniano y Trump en Nueva York.

Finalmente, Powell destacó las advertencias provenientes de Europa frente a un eventual alivio de las sanciones contra Rusia: “Rebajar las sanciones normaliza a Rusia”, señaló al citar la posición expresada por el primer ministro de Letonia.