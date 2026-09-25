Suben los impuestos al campo: vuelven a cobrar el impuesto sobre las operatorias con cheques

La marcha atrás del Gobierno nacional sobre el uso de los cheques electrónicos volvió a encender el malestar en el campo. Entidades agropecuarias comenzaron a advertir que la modificación encarece el financiamiento de los productores, mientras especialistas sostienen que la medida contradice el objetivo de impulsar el mercado de capitales y puede terminar aumentando la carga tributaria de quienes invierten.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el especialista en temas impositivos agropecuarios Mariano Echegaray explicó que la decisión implica un costo adicional para los productores y se suma a un contexto en el que, según el último índice de la Fundación FADA, el Estado aún absorbe el 58,5% de la renta agrícola.

"La presión respecto del agro no es novedad. Si vemos el histórico de FADA puede haber una pequeña mejora, pero viene de la mano de los precios internacionales, no por una baja de la presión fiscal", afirmó.

Según explicó, las expectativas de una reducción más importante de impuestos recién podrían concretarse durante 2027 y dependerán de que el Gobierno logre sostener el superávit fiscal.

En ese sentido, señaló que incluso existen señales de alerta durante la discusión del Presupuesto 2027, ya que algunos beneficios vinculados a inversiones podrían quedar limitados por restricciones fiscales.

Qué cambió con los cheques electrónicos

Durante algunos meses, los productores podían ceder esos cheques directamente a cuentas comitentes administradas por Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), evitando que el dinero ingresara primero a una cuenta bancaria. Esa operatoria permitía invertir directamente en el mercado de capitales y, en determinados casos, evitar el pago del impuesto a los débitos y créditos.

Sin embargo, esa posibilidad fue eliminada. "Hace dos semanas retrotrajeron la medida y ahora directamente se prohíbe ceder cheques electrónicos a cuentas de ALyC", explicó.

El especialista sostuvo que la modificación no solo vuelve a generar el costo del impuesto al cheque, sino que también obliga a realizar movimientos adicionales entre cuentas para poder invertir.

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"No hablamos solamente de un 1,2% por volver a depositar el cheque en una cuenta bancaria. Dependiendo de los movimientos posteriores entre cuentas, el costo puede superar el 2%", advirtió.

A su entender, la decisión responde a una caída en la recaudación. "Se incentiva que crezca el mercado de capitales, pero apenas se resiente la recaudación se retrotraen las medidas", cuestionó.

"Tenemos una de cal y una de arena", resumió, al sostener que mientras existen algunas reducciones impositivas, otras decisiones terminan incrementando los costos de los productores.