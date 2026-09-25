Cambian las paradas de colectivos en Nueva Córdoba: desde este domingo se reordenan 24 líneas sobre Chacabuco

Quienes utilizan el transporte urbano en Nueva Córdoba deberán prestar atención desde este domingo 27 de septiembre. La Municipalidad de Córdoba pondrá en marcha un reordenamiento de las paradas de colectivos sobre bulevar Chacabuco, una medida que alcanzará a 24 líneas y busca mejorar la circulación en uno de los sectores con mayor movimiento de la ciudad.

La intervención se aplicará en el tramo comprendido entre bulevar Illia y calle San Lorenzo, donde actualmente coinciden líneas con recorridos y maniobras diferentes, lo que provoca demoras y dificultades tanto para los colectivos como para el resto del tránsito.

Por qué cambian las paradas

De acuerdo con el municipio, el principal inconveniente se produce porque la mayoría de las líneas que circulan por ese sector deben girar a la izquierda hacia bulevar Illia, mientras que otras continúan su recorrido en línea recta.

En total, 19 líneas realizan el giro hacia Illia y cinco siguen por Chacabuco, una situación que genera cruces entre unidades, congestión en la intersección y dificultades para el desplazamiento de vehículos particulares.

Con el nuevo esquema, las paradas serán reorganizadas según el recorrido inmediato de cada línea. El objetivo es liberar el espacio cercano a la esquina con Illia, mejorar el radio de giro de los colectivos y evitar la acumulación de unidades sobre la calzada.

Cómo quedan las nuevas paradas

Las líneas comenzarán a detenerse en las siguientes ubicaciones:

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