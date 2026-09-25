Especialista sobre la suba de la pobreza: "Preocupante y doloroso"

El especialista en inclusión social, Martín Maldonado, consideró que el aumento de la pobreza es “preocupante” y “doloroso”.

“Es una foto de hace nueve meses. La foto de la que estamos comentando corresponde al segundo semestre del año pasado, 2025”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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“15 millones y medio de pobres”

“Da cuenta de un aumento en la pobreza y en indigencia considerable. Cuatro puntos la primera, dos puntos la segunda, quince millones y medio de pobres y más de tres millones y medio de indigentes”, precisó el investigador del CONICET.

Además señaló que “es realmente inadmisible en un país como Argentina, que tiene todos los recursos naturales, todos los recursos humanos y disfruta de una democracia estable hace más de cuarenta años”.

Maldonado explicó que “en primer lugar, se desaceleró el ajuste entre los salarios y la inflación”. “El poder de compra de los salarios, nunca lo alcanzó, pero había comenzado a acercarse al nivel de inflación. Esto había ocurrido en el primer trimestre del 2024, los salarios comenzaron a acercarse, no es que mejoraron. Comenzaron, y eso se desaceleró, los salarios se congelaron y pierden mucho más respecto a la inflación. Ese es el factor 1”, puntualizó.

“Factor 2, la precarización laboral, persisten fábricas que cierran y esa gente no vuelve a insertarse en el mercado laboral, queda en economías informales o estas economías de aplicación que ciertamente atacan al sector más vulnerable”, prosiguió.

Y luego completó: “Y el tercer factor es el cierre de varios programas sociales a nivel nacional, entre ellos el Progresar, que desprotegen a los sectores desempleados y vulnerados”.

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"La brecha se ensancha cada vez más"

“Es una paradoja muy grande que la principal o la única herramienta de política social y de inclusión social efectiva que tiene el gobierno libertario de Javier Milei es la Asignación Universal por Hijo, que fue pensada y diseñada por Lilita Carrió y ejecutada por Cristina Kirchner durante más de 10 años”, recordó Maldonado.

“En esos dos primeros semestres de Milei el único ingreso de las familias empobrecidas que le ganó a la inflación fue la AUH, durante el primer año. Eso después se congeló, la inflación avanzó y quedó por debajo de la inflación. Pero no nos extrañaría que a comienzos del año que viene, un año electoral, vuelva a inyectarse dinero ahí con fines electorales, propagandísticos”, advirtió el especialista.

También cuestionó que “no hay un plan para la industria nacional, aquí no hay un plan para el sector forestal, aquí no hay un plan para el sector yerbatero, para las autopartistas, aquí no hay plan estratégico de nación”. “Aquí hay un desguace y una entrega al único sector rentable de los últimos tres o cuatro años que es el sector financiero”, remarcó.

“La brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre se ensancha cada vez más y ese es el único modelo vigente”, concluyó Maldonado.