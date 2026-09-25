Ranking de Prestigio Empresario: cuáles son y cómo trabajan las empresas cordobesas más valoradas

El Ranking de Prestigio Empresario Córdoba 2026 busca identificar cuáles son las empresas que alcanzan los mayores niveles de reconocimiento y valoración dentro de la comunidad empresaria, ejecutiva y profesional vinculada con la actividad económica de Córdoba.

El estudio parte de una concepción multidimensional del prestigio. Una empresa prestigiosa no es solamente aquella que alcanza un elevado nivel de conocimiento o visibilidad, sino aquella que logra construir simultáneamente presencia, reconocimiento por su desempeño y capacidad de generar confianza y atractivo hacia el futuro.

Por esta razón, el estudio integra diferentes dimensiones de evaluación: la mención espontánea de empresas prestigiosas, el liderazgo dentro de cada sector económico, la asociación con atributos que construyen prestigio y dos indicadores particularmente exigentes de confianza: la empresa en la cual el entrevistado estaría dispuesto a invertir y aquella en la que le gustaría trabajar.

El resultado es un sistema que permite analizar el prestigio desde dos perspectivas complementarias:

- un Ranking Global de Prestigio Empresario, que integra las distintas dimensiones en un único índice;

- y un conjunto de rankings específicos por sector y por atributo, que permiten comprender dónde se construye el liderazgo de cada compañía.

Base del estudio. Para facilitar la lectura y comparación de los resultados, todas las preguntas de menciones empresarias fueron procesadas sobre Base 100. Este criterio permite comparar directamente categorías con diferentes niveles de respuesta y, al mismo tiempo, observar el grado de concentración o dispersión existente en cada mercado.

Construcción del Índice de Prestigio Empresario

El Índice de Prestigio Empresario – IPE se construyó a partir de tres grandes dimensiones: Presencia con un 50%, Desempeño con un 30%, Atractivo con 20%.

Presencia. Representa la capacidad de una empresa para instalarse espontáneamente en el imaginario empresario como una organización prestigiosa. Se integra a partir de:

- 70%: mención espontánea como empresa más prestigiosa que opera en Córdoba.

- 30%: posicionamiento sectorial, considerando la mejor performance alcanzada por la empresa dentro de las categorías económicas evaluadas.

De esta manera se combina la notoriedad transversal con el liderazgo dentro del propio territorio competitivo.

Desempeño: ponderaciones surgidas de los entrevistados. La importancia de los atributos de prestigio no fue definida externamente, sino que surge de la propia investigación. Los entrevistados ordenaron los tres factores que consideraban más importantes para construir prestigio. Para transformar ese ordenamiento en una ponderación se asignaron:

Caso Agostina Vega: imputaron a Claudio Barrelier por "tenencia de material de abuso sexual infantil"

- 3 puntos a la primera elección;

- 2 puntos a la segunda;

- 1 punto a la tercera.

El resultado es:

- Calidad de productos y/o servicios 33,93%

- Perfil del CEO o conductor general 22,98%

- Buen trato a clients 15,80%

- Ambiente / clima laboral 11,67%

- Compromiso con sociedad y medioambiente 10,77%

- Creatividad publicitaria 4,85%

Atractivo. La tercera dimensión busca medir algo más profundo que la imagen: la capacidad de una compañía para generar confianza personal y compromiso potencial.

Se compone de 50% Empresa en la que invertiría y 50% Empresa en la que le gustaría trabajar. De esta manera, el atractivo combina dos perspectivas diferentes: confianza económica + atractivo como empleador.

Ranking Global de Prestigio Empresario

El podio del prestigio empresario

1° ARCOR

IPE: 26,50

Arcor alcanza el primer lugar del ranking con una ventaja considerable. Su liderazgo se sostiene especialmente sobre una extraordinaria fortaleza de Presencia, pero no depende exclusivamente de ella. La compañía lidera ampliamente el sector Alimenticio y ocupa además la primera posición en calidad de productos y servicios, uno de los atributos más importantes para explicar el prestigio. También lidera la elección de empresa en la cual los entrevistados invertirían. Arcor construye así un prestigio de carácter integral, combinando trayectoria, visibilidad, calidad, liderazgo empresarial y confianza.

2° NARANJA X

IPE: 17,45

Naranja X presenta uno de los perfiles más equilibrados de todo el estudio. Su fortaleza no surge exclusivamente de la presencia de marca: obtiene 11,99 puntos en Desempeño, prácticamente el mismo nivel que Arcor. Además, lidera tres atributos especialmente relevantes:

- mejor atención a clientes;

- mejores campañas publicitarias;

- mejor ambiente laboral.

A ello suma el liderazgo dentro de Tarjetas de Crédito y la primera posición como empresa en la que más gustaría trabajar. El resultado configura un prestigio fuertemente vinculado con experiencia, cultura organizacional, innovación y cercanía.

3° EDISUR

IPE: 10,52

Edisur completa el podio global. Su principal fortaleza surge de un liderazgo sectorial extraordinariamente marcado: alcanza 48% de las menciones en Desarrollistas, frente al 13% de su competidor inmediato. También presenta asociaciones positivas con sustentabilidad, compromiso y liderazgo empresarial. Se configura así como una de las empresas cordobesas con mayor capacidad para apropiarse simbólicamente de su sector.