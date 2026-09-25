Caso Agostina Vega: imputaron a Claudio Barrelier por "tenencia de material de abuso sexual infantil"

Claudio Gabriel Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada a finales de mayo en la ciudad de Córdoba, fue imputado este jueves por tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI).

Fuentes vinculados a la investigación informaron a NA que el fiscal Juan Ávila Echenique, perteneciente a la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, formuló cargos contra Barrelier por el delito de "tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales".

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Nueva imputación para Barrelier

Se trata de una nueva investigación que deriva del expediente principal por el crimen de Agostina, cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

En este contexto, Barrelier, que se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje, fue citado a prestar declaración indagatoria el próximo martes 29 de septiembre.

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Femicidio de Agostina Vega

El exmiembro de la barra brava será juzgado por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).

En tanto, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz están sindicados por supuesto encubrimiento agravado.

Andreani, Córdoba y Palmero también se manifestaron en contra de la decisión de la elevación a juicio, mientras que el defensor de Barrelier, Carlos Argüello, presentó fuera de plazo la oposición al debate oral y público.

La causa por el femicidio fue unificada con la investigación por la presunta privación ilegítima de la libertad ejercida por Barrelier contra una mujer, a quien habría mantenido cautiva en su casa de Juan del Campillo 878.

Fuente: NA.