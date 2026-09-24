Caso del cura Nicola: el Vaticano abrió una investigación canónica por las denuncias de abusos en el jardín de infantes de Carlos Paz

La Iglesia Católica confirmó que lleva adelante una investigación preliminar canónica sobre las denuncias de abuso sexual atribuidas al sacerdote Alejandro Nicola, señalado en la causa del jardín parroquial Niño Dios de Villa Carlos Paz. El proceso, iniciado en julio de este año, corre en paralelo a la causa penal y sus conclusiones se enviarán al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano.

La confirmación llegó a través del presbítero Daniel Juncos, encargado de la pesquisa eclesiástica, quien mantuvo contacto con el abogado Alejandro Escudero Salama, representante de dos de las familias denunciantes junto a María Milagros Lucero. Según Juncos, el padre Diego Díaz actúa como notario del proceso y ya se recabaron unas 25 declaraciones entre madres y personal de la institución educativa.

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El expediente judicial se abrió en mayo de 2025, después de que la madre de una niña de cuatro años detectara signos compatibles con abuso al retirarla del jardín. Desde entonces, la Fiscalía de Instrucción N° 3 de Villa Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez, unificó las primeras causas hasta que las denuncias contra el sacerdote llegaron a 13. Todavía no hay una imputación formal, aunque la pericia psiquiátrica y psicológica sobre Nicola quedó reprogramada para el martes 13 de octubre.

Escudero Salama cuestionó públicamente el tiempo transcurrido entre la primera denuncia y el inicio de la pesquisa eclesiástica. En diálogo con Canal C, sostuvo: "Nos llamó la atención el tiempo en que tomaron la decisión de iniciar esta investigación preliminar canónica, cuando el primer hecho denunciado fue en mayo del año pasado, hace más de dieciséis meses".

El letrado también reclamó que se convoque a la totalidad de las familias antes de cerrar el informe destinado a Roma. Juncos había adelantado que solo preveía sumar una declaración más a las tres o cuatro ya tomadas. Al respecto, Escudero Salama afirmó: "El número que nos dieron, que no iban a ser más de tres o cuatro familias, es muy poco. Representa un porcentaje mínimo del total de las denuncias y no refleja la diversidad de situaciones que vivió cada chico".

Otro punto de conflicto es la imposibilidad de que las personas convocadas -incluido el propio Nicola- se presenten acompañadas por sus abogados durante esta etapa preliminar. Los letrados pedirán que se precise el fundamento de esa restricción y solicitarán al Arzobispado y a la Junta Arquidiocesana de Educación Católica un detalle de cuándo tomaron conocimiento de los hechos y qué medidas adoptaron hasta julio de este año.

La Iglesia ya había tomado distancia formal del sacerdote: el Arzobispado de Córdoba dispuso su cese preventivo como párroco del Niño Dios por "razones de índole pastoral", aunque después su presencia en misas dentro de la Catedral de Córdoba generó nuevos cuestionamientos en medio de la causa que lo tiene como principal acusado.

Juncos estimó que el informe eclesiástico podría estar listo entre fines de noviembre y comienzos de diciembre, y que una respuesta del Vaticano llegaría recién después de la feria judicial de enero. La decisión final -que puede derivar en el archivo de la causa canónica o en la apertura de un proceso penal eclesiástico- quedará en manos de una junta romana, sin intervención del obispo local.

El reclamo trasciende el ámbito judicial y eclesiástico. Este sábado 26 de septiembre, familias y vecinos autoconvocados marcharán desde el shopping Patio Olmos hasta la Catedral de Córdoba bajo la consigna "Por el niño que fuiste. Por los niños de hoy", en el marco de la llamada Marcha de los Pintorcitos. La cita se da a menos de dos meses de la visita apostólica del papa León XIV a la ciudad, prevista para el 8, 9 y 10 de noviembre.