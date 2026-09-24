Condenaron a tres miembros del Soelsac por amenazar a opositores antes de las elecciones del 2023

La Cámara 11ª del Crimen condenó a penas de prisión condicional a tres integrantes vinculados al Sindicato Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac) por hechos ocurridos en mayo del 2023.

Los sucesos violentos entre la facción oficialista liderada por Sergio Fittipaldi y Más Soelsac, apoyada externamente por dirigentes del Surrbac (Sindicato de Recolección de Residuos), se produjeron en un contexto electoral en el que una balacera causó la muerte de Gabriela Pérez, el 9 de septiembre de ese año.

Mientras continúa el juicio en la Cámara 3a. del Crimen por el homicidio de la trabajadora de limpieza que participaba de un almuerzo sindical en el Club Yapeyú, se conocieron los fundamentos de la Cámara 11a. constituida en Sala Unipersonal por la jueza María Gabriela Rojas Moresi.

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La magistrada condenó a Gonzalo Miranda, María José Varela y Álvaro Tello por los delitos de amenazas calificadas por el uso de armas, daño y lesiones leves reiteradas (cinco hechos), en concurso real.

Miranda y Varela fueron sentenciados a 2 años y 8 meses de prisión y Tello, a 2 años y 6 meses de prisión. Todas las penas son de ejecución condicional.

Además, les ordenó no contactar ni acercarse a las víctimas, realizar 60 horas de trabajo comunitario, mantener trabajo lícito y cumplir el acuerdo económico de reparación alcanzado con los damnificados, el cual consistió en el compromiso de abonar la suma de $2,5 millones a cada uno de ellos.

A su vez, la jueza dispuso el decomiso del automóvil Fiat Siena, propiedad del sindicato Soelsac, por haber sido el instrumento utilizado para la comisión de los delitos.

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Qué había pasado

El 17 de mayo de 2023, alrededor de las 09:30 horas, en las inmediaciones del Centro de Salud N° 17 de barrio Villa Azalais, cinco militantes de la lista opositora a Sergio Fittipaldi, hacían tareas de relevamiento de afiliados a bordo de un Volkswagen Bora.

Al anoticiarse de la presencia del grupo opositor mediante llamadas telefónicas, los tres militantes condenados se dirigieron al lugar a bordo del Fiat Siena perteneciente del sindicato. Al interceptar al Bora, Varela y Tello exhibieron un revólver y una pistola por las ventanillas y advirtieron: “los vamos a boletear”.

Cuando el conductor del Bora intentó huir, Miranda inició una prolongada y violenta persecución vehicular por la Avenida Juan B. Justo y calles aledañas. Durante el trayecto, el vehículo del Soelsac embistió intencionalmente al Bora en al menos seis oportunidades en sus sectores trasero y lateral, provocando que realizara maniobras de "trompo" en las playas de dos estaciones de servicio YPF a las que las víctimas ingresaron para resguardarse. Producto de las colisiones, los cinco ocupantes sufrieron politraumatismos y lesiones leves.

El fallo se produce en uno de los expedientes que muestran el nivel de violencia con que se desarrolló el proceso electoral sindical. Mientras tanto, se desarrolla el debate oral por el crimen de Gabriela Pérez, donde hay dos acusados, un prófugo que se mantiene en esa situación hace tres años y testigos que dan cuenta de pulseadas gremiales con barrabravas como protagonistas.